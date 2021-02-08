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再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

飛捷營運逐步回溫 1月營收月增19.3%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

POS廠飛捷（6206）營運逐步回暖，元月營收3.46億元，月增19.3%，但年減25.2%，展望未來，隨著今年疫情可望降溫，POS機等三大業務將重回成長軌道，加上去年遞延的訂單陸續出貨，法人預估，飛捷上半年可望逐季成長。

飛捷今（8）日公布1月營收3.46億元，月增19.3%，但年減25.2%。不過，由於2月適逢農曆春節，在工作天數減少下，預期營收表現將回落，3月開始重回增長軌道。

法人預估，飛捷由於去年首季基期較高，對今年首季展望較為保守，惟第2季進入傳統工業電腦產業旺季，預期營收表現將優於去年同期，整體來看，在POS、手持POS及平板三大業務帶動下，預估飛捷今年全年營收相較去年將雙位數增長。

飛捷因近八成市場在歐美地區，加上主要業務應用在零售、餐飲領域，在去年新冠疫情爆發後，業績遭受打擊，導致全年營收降至44.33億元，年減16.8%，為7年新低。

不過，隨著越來越多的疫苗問世，業界預期新冠肺炎疫情今年終將降溫，隨著零售、餐飲產業可望逐步回溫，原先被壓抑的正常每年POS機換機需求，將在今年陸續出貨，帶動工業電腦族群回溫。

飛捷也看好歐美市場需求回溫，且因去年因歐美市場海運運價大漲、缺櫃等問題遞延的訂單，將在今年上半年陸續出貨，加上去年POS業務基期低，飛捷看好今年POS業務將成為主要成長動能。此外，飛捷看好平板、手持POS（Mobile POS）今年都將重回成長軌道。

飛捷 營收

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