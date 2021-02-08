美德醫暖捐百萬防疫物資 在美設廠月產600萬片口罩

個人防護裝備（PPE）和醫療服務廠商美德醫療-DR（9103），今年更因應全球疫情變化，遠赴美國北卡羅納州，開設美德在歐美地區第一個口罩製造廠，月產能高達600萬片口罩，也在日、美、加及歐洲等地增設物流倉儲中心，提升在地的供貨效能。

美德醫療創立逾30年，是目前全球最大的個人防護裝備製造商之一，產品涵蓋隔離衣、防護衣、口罩及專業工作服等。美德醫療作為業界領航者，近年就倉儲物流管理、生產線擴充、銷售通路等進行多項變革。

更於今(2021)年在美國北卡羅納州，開設美德醫在歐美地區第一家口罩製造廠，目前月產能達600萬片口罩，也在日、美、加及歐洲等地增設物流倉儲中心，提升在地的供貨效能，並聯合全球國際快遞DHL Express擴展配送國家至歐、亞、美三洲，提供更快捷及低廉的貨運方式，更推出「美德全球罩送」個人防護用品訂購服務，讓全球消費者都能輕鬆網購各類防疫商品。

此外，美德醫在確保台灣防疫物資無虞的情況下，充分發揮企業社會責任，集結美德醫療全球各地的倉儲物流資源，傾力援助歐美疫情較嚴峻之地區。美德醫長期致力於國際慈善救援，自去年疫情爆發後，更積極投入海外慈善援助不遺餘力，陸續捐贈防護衣、鞋套、口罩等個人防疫物資至義大利、德國、美國、日本及法國等地。

其實，自去年疫情爆發後，美德醫療引進台灣大廠的口罩機台，將產能提升至每月7,000萬片的產量，並於第一時間提供台灣政府口罩、防護衣等醫療耗材，保持台灣充沛的國家戰備庫存。在維持國內產能充足的同時，美德醫療更支援其他國家，捐贈數百萬片口罩及百萬套的隔離衣、防護衣、頭套及鞋套等防疫物資予美國、義大利、德國等疫情較嚴重的國家。

去年12月，美德醫更援贈法國紅十字會100萬片口罩，期望透過捐贈，能夠幫助更多法國醫療院所的前線醫護人員及民眾。

疫情仍不見趨緩跡象，美德醫療貫徹「永續為本」的經營理念，發揮集團專業領域的資源，身體力行捐贈物資至歐美國家，持續協助全球各國共同抗疫。