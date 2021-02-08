乖乖三度捐物資 為桃園防疫獻心力

因應近日桃園疫情嚴峻，食品大廠乖乖第三度以實際行動支持有深厚地緣關係的桃園市，捐贈食品給桃園四家大型醫療院所的醫護人員，乖乖總經理廖宇綺今（8）日赴桃園市災害應變中心親手致贈桃園市長鄭文燦「桃園加油 乖乖+0」平安祈福大乖乖，同時鄭文燦也頒發感謝狀，感謝乖乖連續兩年為防疫貢獻。

本次捐贈給桃園市價約190萬元，共計3,411箱的防疫物資，廖宇綺表示，過年期間醫護人員值勤勢必比平日加倍辛苦，因此趕在過年前致贈食品為醫護人員打氣，支持感謝並致敬第一線辛苦的醫護人員。

乖乖致贈的項目數量與桃園在地醫療院，包括「乾杯洋芋點台式蔥油雞70g（12包／箱」共1006箱給敏盛綜合醫院；「乾杯洋芋點日式海苔70g（12包／箱）」共954箱給國軍桃園總醫院；「嘉年華洋芋脆點麻辣紅椒70g（12包／箱）」共937箱給聯新國際醫院；「乖乖綜合包5包入 260g（6袋／箱）」共514箱給榮總桃園分院。