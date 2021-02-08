美廉社開進藥妝通路Tomod's 買藥妝還可買民生用品

三商行（2905）轉投資三友藥妝「Tomod's」2020年受到疫情衝擊，收店幅度史上新高，三友藥妝董事長邱光隆表示，今年將會以社區型店鋪為主力，展三至五家，衝刺今年營運。據了解，目前已有社區型示範店「Tomod's中山五常店」，首度結合「美廉社」眾多商品，包括蛋、醬油等民生用品，要與美廉社產生綜效。

邱光隆表示，以往Tomod's曾經開出兩層樓以上的店鋪，今年不會再開，也因疫情尚未結束，現在要做的是台灣本地生意；今年Tomod's將展開轉型，逐步開出三至五家的社區型店鋪，坪數約40至60坪，經營在地生意。

邱光隆同時也是三商旗下三商家購（美廉社）總經理。據了解，首家社區型店舖正是位於榮星花園附近的「Tomod's中山五常店」，已於2020年12月開幕；該店除了販售藥妝產品以外，還結合美廉社販售眾多商品，包括糖果零食、煮飯必備的各式調味食材、泡麵罐頭、家中的常備保健品、洗沐用品、精選美妝等，從中可看出三商將Tomod's和美廉社結合，期望未來能產生不同綜效的企圖心。

Tomod's自2012年12月在台灣開出一號店，最高峰曾開出超過40家。不料去年遭逢疫情，觀光歸零，加上日本藥妝店松本清持續展店，日本連鎖折扣店唐吉訶德今年也在台灣正式插旗，激烈競爭之下，也使Tomod's在2020年收掉店鋪數超過五家以上，包括Tomod's來台插旗的一號店、石牌店等，為史上收店幅度最高。

Tomod's目前在北、中、南及離島澎湖共25間分店，而店王則是位於南西商圈的捷運中山店。