王品春節期間多品牌推活動 福袋、刮刮卡助攻

王品集團（2727）新春期間享鴨、hot7鉄板燒、丰禾台式小館、THE WANG等品牌，瞄準聚餐商機，2月底前推出各項過年活動。王品表示，春節假期即將展開，王品集團各門店尖峰時段訂位狀況已逾9成，亦持續落實安心專案，確保「用餐安心」。

王品旗下「享鴨」大年初一全台分店，前15隻全鴨預定的客人，可參加「大福袋」抽獎機會，福袋內含王品集團各品牌餐券、總價超過8,000元；hot7鉄板燒進LINE官方帳號即可參加「新春hot運刮刮卡」，大獎套餐買一送一天天送；丰禾台式小館消費滿1000元即可現抽鴻運贈菜券。另外，今年情人節適逢初三，米其林餐盤推薦餐廳「THE WANG」推出BLOSSOM花綻饗宴，主打限定主餐酥烤開心果菲力。

大年初一，享鴨推出搶頭鴨活動，凡透過電話預訂初一中午11點的烤全鴨，可抽新春大福袋，每家店僅開放15隻頭鴨，數量有限。每包至少價值2,000元起跳，最大獎福袋總價值更超過8,000元，包含王品集團各品牌餐券，享鴨VIP烤鴨券、王品牛排單客套餐禮券、莆田米其林一星中餐廳、丰禾台式小館、沐越越式料理的雙人套餐券，以及青花驕、和牛涮、聚的餐券。

沒有搶到頭鴨的消費者也不用灰心，來店消費滿1,300元可玩新年轉運盤一次，結帳時請客人依消費金額轉盤獲得回兌券。回兌單筆消費半隻烤鴨可兌1張，全鴨兌換2張。最大獎包含招牌片皮烤鴨乙隻5折、新菜琥珀蜜叉燒搶鮮吃、250元菜品任選、200元折價券等超值好禮。

hot 7鐵板燒推出的「新春hot運刮刮卡」，即日起至2月28日進入hot 7 LINE官方帳號，即可刮1次，活動期間至門店、消費1客套餐可再登入遊戲刮一次，消費2客即可刮2次，大獎包含套餐買一送一券、2客88折、加菜金等優惠券等。

丰禾台式小館是過年期間許多人初二回娘家的聚餐首選。即日起到2月28日推出現場/外帶消費滿1,000元即可現抽鴻運券，大獎包含多道丰禾台式小館的人氣菜色，包括古早味滷豬腳、糖醋鱸魚、以及有有「霜降雞」美稱的「丰禾起家雞」。

THE WANG則推出期間限定情人套餐，期間限定主餐2月12日至2月15日販售，酥烤開心果菲力套餐為主廚推薦，即日起至3月31日也推出單點商品－草莓起司鍋，新鮮大湖草莓產地直送，搭配主廚特製香熱濃郁的起司醬汁，是季節限定的美味。