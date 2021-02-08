瑞基再獲軍醫局訂單！1月營收年增24.9%

全球現場檢測先驅瑞基海洋生物（4171）公告1月合併營收6,566萬元，年增24.9%。瑞基表示，一月接獲國內軍醫局上限1,880萬元的開口合約，預計將持續帶入營收，自去年8月後，此為瑞基第二次接獲官方單位訂單。

依據衛福部疾管署1月25日所更新資料顯示，目前全台有22間實驗室使用瑞基新冠產品。瑞基指出，此次軍醫局將統一以開口式合約總額1,880萬元予各軍醫院與下屬單位採購瑞基產品，預計將持續帶入營收，此為瑞基第二次接獲官方單位訂單。依據衛福部疾管署1月25日所更新資料顯示，目前全台有22間實驗室使用瑞基新冠產品。

瑞基持續佈局新冠檢測市場，經銷商與直客持續訂購新冠產品，國外訂單方面，亞洲方面，印尼需求強勁，持續下訂；緬甸亦有新增訂單；菲律賓已完成當地測試，目前與當地政府討論後續；日本目前進行當地測試；中東持續穩定出貨。

至於歐洲方面，英國當地代理商持續推廣；西班牙與葡萄牙已進入訂單討論階段；義大利積極洽詢中；德國進行當地測試。

瑞基指出，全球新冠疫情嚴峻，因應疫苗及藥物問世後，現場核酸檢測將有更大的需求。產能方面，瑞基仍積極擴產，試劑自動化產線已於1月上線，同時進行生產作業製程優化。因優化過程人力資源安排影響，產能於1月暫時性下修，部分訂單延至2月出貨，已緊急安排產線加班以滿足訂單需求。

市場方面，瑞基在人病市場將以新冠疾病為核心，加速發展其他呼吸道相關疾病試劑，期望可於今年盡快加入其他呼吸道疾病的診斷試劑，同時與動物市場雙軌並進，深化全球佈局。