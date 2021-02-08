中信金1月稅後賺86.71億元 史上單月次高

中國信託金控（2891）今（8）日公告今年1月份獲利自結數，1月稅後純益為86.71億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.44元，創下該公司史上單月獲利次高紀錄。

中信金控史上單月獲利最高在2014年6月，當時因認列核心子公司中國信託商業銀行併購日本東京之星銀行產生的148.14億元廉價購買利益，中信金2014年6月稅後純益寫下168.56億元史上新高。

中信金控表示，今年1月獲利表現亮眼，稅後盈餘較2020年12月大幅增加了64.16億，成長超過280%，除各項核心業務維持穩健表現外，主要成長來自股債等金融操作表現得宜，彩券業務則因農曆年節效應開始發酵，彩券手續費收入挹注金控獲利。

與去年同期相比，中信金今年1月稅後獲利較去年同期成長達72%，銀行及保險兩大核心業務均有優異表現。

銀行業務方面，存放款業務持續成長，加上財富管理手續費動能穩健，子公司中國信託商業銀行稅後獲利較去年同期成長16%。

保險業務方面，因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益良好，子公司台灣人壽保險公司稅後獲利較去年成長157%。