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只要3字頭！ 官方認證 北市最便宜買租、租屋路段出爐

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
2020台北市出租屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供
2020台北市出租屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供

春節在家不想打麻將，那可以試試來玩台北地產大富翁！北市地政局每年會依照前一年度實價登錄案例，整理不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，為了農曆年春假，還製作成租房、新成屋、中古屋3種版本的大富翁桌遊，讓民眾輕鬆了解北市熱門路段房價、租金行情及不動產大小事。其中，熱門交易路段成屋最高單價為金山南路二段的每坪127萬居冠、最低單價則是溫泉路的38萬元。

根據2020年實價登錄買賣案例，以屋齡5年為基準，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名熱門路段，並以平居交易單價排序，除了計算各路段單價及交易量，同時呈現與2019年相較的變動幅度及排名升降

地政局指出，新成屋熱門路段平均單價前三名每坪均在96萬元以上，其中以金山南路二段每坪127萬元最高，中山北路二段101萬元排名第二，以及羅斯福路三段96萬元；中古屋單價最高前3名為仁愛路四段每坪92萬、忠孝東路四段88萬元、信義路四段88萬元。其中，仁愛路四段及忠孝東路四段已分別蟬聯冠亞軍路段2年。

而新成屋及中古屋最低單價相對親民，未達每坪50萬元的熱門交易路段共有4個，包含新成屋社中街每坪48萬元；中古屋有3路段，分別為溫泉路38萬元、興隆路三段40萬元、康樂街41萬元。分析上述單價較低度段有共同條件，就是距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，因此仍受購屋者青睞。

另外，熱門路段租屋統計，單價最高前3名分別為市民大道一段每坪1949元、信義路五段1782元、中山北路二段1780元；租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街903元、民權東路六段1094元、成功路四段1108元。

為方便民眾比較近2年買租熱門路段分布及變化，地政局還製作「台北市熱門路段TOP40『2019 v.s. 2020』比較表」，經綜合比較發現，2020年新成屋熱門路段，有19個路段為新進榜；中古屋有6個新進榜、租屋熱門路段有7個新進榜，變動相對穩定。

地政局表示，遊戲圖版四大ICON結合買租交易流程、應注意事項等相關資訊，從「找房起跑」開始了解買房、租房如何評估，並依需求分流，完全攻略租買問題，內容豐富實用。另外，今年還新增「北市地政雲實價查詢」，大數據扣車位算房價、實價登錄專區、地籍異動即時通新增申請方式及北市安心樂租網等，讓民眾一次了解最新房市買租價及交易資訊。

2020台北市中古屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供
2020台北市中古屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供
2020台北市新成屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供
2020台北市新成屋熱門路段房價索驥。圖／北市地政局提供
北市各路段地圖、街景圖、交易量價排名升降示意圖。圖／北市地政局提供
北市各路段地圖、街景圖、交易量價排名升降示意圖。圖／北市地政局提供
台北市熱門路段TOP40「2019 v.s. 2020」比較表。圖／北市地政局提供
台北市熱門路段TOP40「2019 v.s. 2020」比較表。圖／北市地政局提供

實價登錄 租屋

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