麗豐-KY 1月營收4.28億元 年增82%

麗豐-KY（4137）今（8）日公布2021年1月合併營收為4.28億元，年增82%，若以功能性貨幣來看，1月營收為人民幣9,750萬元計，更創歷史同期新高紀錄。麗豐表示，主要受惠於主營地區中國的美容保養消費力道穩健復甦、四大通路營運表現有成、以及去年營收基期較低所致。

麗豐-KY表示，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」去年力抗新冠疫情影響，下半年業績逐漸回溫，受惠旗下四大通路克麗緹娜、雅樸麗德、新美力及天貓、RnD美甲美睫之業務行銷策略奏效，在主營地區的美容保養需求呈現穩定成長，及人民幣持續緩升的趨動下，去年第四季更繳出漂亮成績單，去年12月及第四季的營收表現再度刷新同期及單季的新高記錄。

展望今(2021)年，麗豐亦期許主營通路「克麗緹娜」維持穩定且積極的發展策略，目標全年展店超過500家，以搶攻空白市場，並且加強既有店家營運效率的提升，目前「克麗緹娜」全球合計達4,785家加盟店。麗豐表示，公司無論在業務、品牌、營運等各方面的發展都要追求「質與量的提升」，才更具有成長的潛力與競爭力。

隨著消費者的消費水平提高、對於美麗的訴求越趨強烈，帶動中國美容美髮產業市場規模持續過大，據iiMedia Research市場分析，預估中國美容美髮產業市場規模至2022年將突破人民幣4,000億元，美容經濟將成為中國第五大消費熱點，創造麗豐集團搶攻龐大「顏值」市場商機良好的機運。

麗豐表示，集團的策略發展仍秉持以「同心多樣化」出發，並以「顧客需求」及「價值增長」為主軸，聚焦在為顧客創造價值，不僅透過上海「哲美學院」積極強化人才專業技術培訓，滿足消費者對於美容保養院的環境舒適感、美容師專業度、多家分店網絡方便消費之靈活性等感受，同時強化線上「新美力及天貓旗鑑店」與線下實體通路的雙向行銷溝通，「RnD」美甲美睫全新旗鑑店開幕營運、店中店模式以延伸美容服務需求，以及擴大「雅樸麗德醫美及抗衰診所」營運規模，包括去年已有四家醫美診所正式營運，二家抗衰老全科診所正蓄勢以待。麗豐志在提供全方位的美麗、健康服務，期望推升集團市場占有率表現，並增添營運持續向上的成長動能。