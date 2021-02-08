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蝦皮力拚過年購物商機 春節不打烊又灑運費優惠券

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

隨著台灣疫情警戒線拉升，宅防疫熱度再起，爭取消費者居家購物力，蝦皮購物表示今年春節期間不打烊，看好過年連假宅經濟商機，春節期間照常營運。10日起到至17日的連假期間，攜手知名國際品牌、蝦皮超市及蝦皮電子，從3C電子到民生用品超過千家品牌、上萬件商品，搭配優惠的99元免運券天天放送，滿足用戶吃喝玩樂需求。

蝦皮購物觀察，去年2020年春節期間，居家生活品類中消毒清潔類產品較2019年同期成長破5倍以上，今年疫情升溫及春節居家清潔習慣，蝦皮超市打出精選居家商品滿額促銷優惠搶商機。

對多數消費者來說，運費是精打細算的成本。蝦皮購物除了在春節期間免運券放送外，10日到16日間，每位用戶每天可領一張指定店家運費券，期限內消費滿199元即可享有全家、萊爾富超商免運，消費滿99元即可享有OK超商免運；17日更是「免運日」，每位用戶再加碼兩張指定店家運費券，指定店家17日當天消費不限金額即可享有超商免運，當天消費滿99元即可享有全家、萊爾富超商免運。

萊爾富超商 春節 蝦皮購物

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