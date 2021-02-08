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黑沃咖啡新年好禮三重送！祭總價值2000萬獎品

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
黑沃咖啡創辦人林佩霓Penny。記者宋健生／攝影
黑沃咖啡創辦人林佩霓Penny。記者宋健生／攝影

2021黑沃金牛迎新春！知名連鎖咖啡品牌黑沃咖啡今（8）日宣布，品牌APP會員系統已經上線，召募期間將免費送出30萬杯（市價1,800萬元）咖啡請會員喝，2月10日起還有線上拉霸遊戲，每日100次，最高獎項是GOGORO機車乙台。

另外，黑沃還獨家與7-11統一超商合作《HWC-拿鐵咖啡鐵觀音》，憑外包裝折扣貼紙至全台黑沃門市消費結帳即可現折消費金額，三波活動總價值超過 2,000萬元。

黑沃咖啡創辦人林佩霓Penny表示，黑沃咖啡源自最滋養肥沃的黑土，才能培育出最好的咖啡樹，造就出品質第一的咖啡豆，她要用專業與第一品質來征服咖啡愛好者的味蕾。

林佩霓強調，黑沃咖啡秉持著「人文創意、專業創新、土地價值、咖啡美學、科技生活、永續經營」的經營理念，自2016年成立以來，不斷突破創新，在國內及海外獲得許多獎項肯定，也期盼透過創新的商品，尋得黑沃與社會、與人的共同話題。

除了咖啡，黑沃2020年底也自行開發品牌APP會員系統，標榜業界第一個可以做線上訂購，線下門市取貨的寄杯系統，召募期間免費30萬杯送給會員，會員還可以在北部訂購，分享給南部的朋友至門市兌取咖啡。

目前初估，已有4萬5，000多名會員正在使用，除此之外，會員還可以隨時知道黑沃的最新動態，累積點數、以及會員專屬禮物。

黑沃咖啡邀請民眾春節一起瘋拉霸，拿獎品。拉霸試手氣：https://hwc.0100.tw／

咖啡 統一超商 APP

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