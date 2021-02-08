自然系旅宿深受喜愛 退房潮下訂房率逆勢成長

本土疫情擴大，導致日前不少民眾取消各地的春節訂房，各縣市旅宿陸續傳出退房潮，卻有一類民宿逆勢成長。奧丁丁集團觀察近期訂房數據發現，自桃醫事件爆發迄今，全台退房率將近五成，但「自然系旅宿」住房率卻逆勢成長近三成，顯見民眾仍有出遊渴望，隨著疫情情勢更加趨向野外與山林場域，連住宿選擇也不例外。

訂房平台奧丁丁揪你（OwlJourney）彙整國內獨特六大隱世型旅宿，觀察到疫情影響國人旅遊型態，奧丁丁近期發布2020年度旅宿市場分析報告，發現自疫情爆發，民眾投宿型態明顯轉變，2020年小木屋、露營車、移動式房屋等獨立型住房上升達兩成，不過背包房型旅宿入住率低於一成。

奧丁丁營運長李俊宏表示，對比桃醫事件前後春節期間平均退房率占比變化，事件爆發前平均退房率近三成，桃醫事件後，整體市場退房率近五成。OwlJourney平台的自然系旅宿住房率卻逆勢成長，上漲將近三成。

奧丁丁發現，去年迄今國人出遊型態深受疫情影響，無論是旅遊行程或投宿選擇，明顯轉向大自然、山林等戶外場域，避開陌生群體，面對疫情下民眾出遊渴望，奧丁丁揪你特別彙整國內六家隱世型旅宿：位居屏東曠野裡的《雲太美不想下山》、宜蘭群山環繞的《那山那谷》、擁有溪山間寶盒美譽的宜蘭《有朋會館》、獨立於苗栗山林間的《向草語蟲》，隱身花蓮山頭與世隔絕的《梯田山民宿》，以及佔地六千坪以石屋洞穴聞名的花蓮《以合金寨》，滿足旅人疫情下出遊需求，訂房率大增。