快訊

游迺文被記2大過免職了！勞動部將向3家投信求償

自然系旅宿深受喜愛 退房潮下訂房率逆勢成長

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土疫情擴大，導致日前不少民眾取消各地的春節訂房，各縣市旅宿陸續傳出退房潮，卻有一類民宿逆勢成長。奧丁丁集團觀察近期訂房數據發現，自桃醫事件爆發迄今，全台退房率將近五成，但「自然系旅宿」住房率卻逆勢成長近三成，顯見民眾仍有出遊渴望，隨著疫情情勢更加趨向野外與山林場域，連住宿選擇也不例外。

訂房平台奧丁丁揪你（OwlJourney）彙整國內獨特六大隱世型旅宿，觀察到疫情影響國人旅遊型態，奧丁丁近期發布2020年度旅宿市場分析報告，發現自疫情爆發，民眾投宿型態明顯轉變，2020年小木屋、露營車、移動式房屋等獨立型住房上升達兩成，不過背包房型旅宿入住率低於一成。

奧丁丁營運長李俊宏表示，對比桃醫事件前後春節期間平均退房率占比變化，事件爆發前平均退房率近三成，桃醫事件後，整體市場退房率近五成。OwlJourney平台的自然系旅宿住房率卻逆勢成長，上漲將近三成。

奧丁丁發現，去年迄今國人出遊型態深受疫情影響，無論是旅遊行程或投宿選擇，明顯轉向大自然、山林等戶外場域，避開陌生群體，面對疫情下民眾出遊渴望，奧丁丁揪你特別彙整國內六家隱世型旅宿：位居屏東曠野裡的《雲太美不想下山》、宜蘭群山環繞的《那山那谷》、擁有溪山間寶盒美譽的宜蘭《有朋會館》、獨立於苗栗山林間的《向草語蟲》，隱身花蓮山頭與世隔絕的《梯田山民宿》，以及佔地六千坪以石屋洞穴聞名的花蓮《以合金寨》，滿足旅人疫情下出遊需求，訂房率大增。

疫情 住房率 春節

延伸閱讀

台北最潮飯店「買1送1」！加購28元爽吃雙人早餐Buffet，免費升等還可延遲1點退房

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

房務怨退房「床單濕一片、滿地垃圾」 過來人曝：超怕小黃瓜

部桃擴大隔離已匡列2991人 各縣市轉院及隔離人數分布一次看

相關新聞

NCC否決CNN與FRANCE 24進駐52台 空頻到農曆年後

NCC今天決議，考量新聞區塊目前都是國內新聞台，基於消費者權益與收視習慣，對於CNN與FRANCE 24遞補52台的頻道...

新冠病毒抗原快篩試劑取得製造許可 預計今年3月量產

三鈺生技 (Trican Biotechnology, TRB) 積極開發COVID-19 新冠病毒抗原快篩試劑，今(8...

只要3字頭！ 官方認證 北市最便宜買租、租屋路段出爐

春節在家不想打麻將，那可以試試來玩台北地產大富翁！北市地政局每年會依照前一年度實價登錄案例，整理不動產買賣及租賃交易量前...

黑沃咖啡新年好禮三重送！祭總價值2000萬獎品

2021黑沃金牛迎新春！知名連鎖咖啡品牌黑沃咖啡今（8）日宣布，品牌APP會員系統已經上線，召募期間將免費送出30萬杯（...

東元餐飲南台灣擴大據點 摩斯、樂雅樂台南西門店開幕

東元餐飲集團旗下兩大品牌－摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。今年為摩斯漢堡與樂雅樂餐廳同時自日本引進台灣成立30周...

華友聯將投資40億在國泰重劃區蓋星級飯店及複合式商場

看好高雄鳳山區未來發展，華友聯集團不只進駐鳳山文山特區，更將在衛武營國家藝術文化中心對面的國泰重劃區，砸下逾40億元興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。