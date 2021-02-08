東元餐飲南台灣擴大據點 摩斯、樂雅樂台南西門店開幕

東元餐飲集團旗下兩大品牌－摩斯漢堡、樂雅樂餐廳台南西門店聯合開幕。今年為摩斯漢堡與樂雅樂餐廳同時自日本引進台灣成立30周年，特於農曆年前聯合辦理盛大開幕，邀請東元餐飲集團黃茂雄會長及台南市政府黃偉哲市長共同開幕剪綵，希望藉由兩大品牌加乘的效果，讓南台灣的消費者有機會享受東元餐飲集團的美味服務。

目前東元餐飲集團旗下有14個品牌，其中摩斯漢堡全台直營287家門市。

黃茂雄會長表示，五年前台南大地震東元餐飲集團捐贈台南並在高鐵進駐摩斯漢堡及樂雅樂幫助帶動地方產業發展，希望這次兩個品牌在台南西門路的進駐可以更活絡商圈。

黃偉哲市長表示謝謝東元餐飲集團於台南的拓展，台南也是美食之都，許多在地食材如芒果很適合做成沙拉、蝦捲很適合做成漢堡，當然還有牛肉湯及虱目魚都很推薦讓餐飲集團來做食材，幫助農漁及漁民。

摩斯漢堡台南西門店開幕慶，2月8日至10日的每日10點30分後，買精緻套餐免費贈蒟蒻乙杯，前100名再加贈精美來店禮乙份。

至3月14日來店打卡摩斯漢堡台南西門店，享摩斯雞塊兩份79元或大包薯條加1元多一份。深受大小朋友喜愛的摩斯蒟蒻禮盒，於開幕期間至2月21日買一送一優惠價600元（原價1,200元），售完為止。