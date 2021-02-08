NCC駁回52台移頻案 外語發音不符消費者收視習慣

國家通訊傳播委員會（NCC）趕在年前解決了有線電視多系統業者（MSO）TBC和其他共10家系統台送審的52頻位遞補頻道案，CNN和FRANCE24都被駁回，理由是目前49-58頻道都是本國語文播出的新聞頻道，新的兩個頻道都是全外語發音，「消費者尚需相當重新適應時間」，難符合有線電視消費者收視慣性。

NCC表示，根據地方政府以及消費者保護團體的意見，並無對此兩個頻道有負面態度。但委員會考量台灣民眾收視習慣，仍否決10家系統經營者涉及第52頻位移頻之變更申請，包括大豐、新高雄及台灣數位寬頻（包含南桃園等５家）等3家系統商以CNN International替補第52頻頻位、補充第159頻位新增基本頻道靖天資訊台；駁回世新及國聲等2家以FRANCE24（英語播出）替補第52頻道。