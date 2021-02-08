儒鴻元月營收年增兩成 創歷年同期新高

紡織股王儒鴻（1476）今天公布元月營收27.83億元，雖然從去年12月的歷史高點下滑24.8%，但比起去年同期大幅成長20.96%，創下歷年同期新高，一開春就展現強勁動能。

儒鴻元月營收比去年12月下滑，主要因為貨櫃海運缺櫃牽動船期變化，部分出貨擠在去年12月發生，推升儒鴻去年12月營收暴衝，大幅度改寫歷史紀錄，基期墊高後，儒鴻元月營收下滑早在法人意料之中。

倒是儒鴻元月營收比去年同期大幅成長20.96%，表現搶眼。一方面今年農曆年較晚，落在2月，元月工作天數不像去年同期受到干擾；其次，客戶訂單持續強勁，儒鴻對於今年營運展望相當樂觀。

儒鴻董事長洪鎮海先前就預告，歐美解封後，客戶訂單回籠的速度超乎預期，需求非常強。去年上半年因為疫情關係，儒鴻營運落後，但下半年全力追趕，全年成功守住持平，展望今年，儒鴻營運將正式重回成長軌道。

由於疫情帶動居家辦公、居家健身等風潮，大家待在家裡時間變長，舒適的居家服、運動服需求不減反增。加上疫情逼使不少中小型紡織廠退出，品牌客戶集中下單，「大者恆大」趨勢更加明顯，儒鴻成為受惠者。法人看好儒鴻今年營運可望呈現「兩位數」的高成長。