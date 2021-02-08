鈺齊1月營收13.75億、年增29.28％ 歷年同期新高

鈺齊（9802）今(8)日公佈 1月合併營收13.75億元，年增29.28％，為歷年元月營收同期新高，若以美元幣別來看，1月合併營收4,840萬美元，年增達36.59％，創單月營收歷史次高紀錄，僅次於去年12月。

以鈺齊今年春夏季鞋款整體產銷狀況來看，出貨時間約介於去年10月到今年4、5月間，總接單產值明顯大於過往，其中，去年12月及今年1月合計營收28.45億元，較去年同期25.19億元高，創歷年出貨新高。

鈺齊表示，雖然去年底因全球缺櫃影響營收認列，但在客製化（訂單式）生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨以因應各地經銷商的提貨需求，短期仍有出口運輸遞延現象，但將不會影響今年春夏季鞋款的整體出貨表現，也不會影響秋冬季量產訂單（出貨時間約介於 4~10 月）的下單積極度。

展望今年，鈺齊持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，將拉升集團開發量產能力及產銷營運規模，營運動能可期。