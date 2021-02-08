全聯福袋頭獎再加碼！Tesla Model X升級至2021最新版

全聯今年福袋大獎首次祭出雙頭獎，全聯指出，因配合Tesla改款升級，所以特別加碼回饋消費者，將原本市值333萬「Tesla Model X」，加碼升級至2021最新版，市值近358萬元。不論是市值354萬元的「Porsche Cayenne」，還是市值近358萬元「Tesla Model X」，都讓購買福袋的消費者有機會獲得；全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，並在下午1點起直播開獎，由全聯先生現身公布幸運獎號。

全聯今年新春福袋頭獎首次讓消費者自己投票決定，到底是要「Porsche Cayenne」保時捷休旅車還是「Tesla Model X」電動車？投票活動自開跑後，雙方戰況呈現膠著，各有死忠支持者，許多網友都敲碗希望能一次擁有2台夢幻車款。為滿足民眾在大年初一想試手氣博個好彩頭期望，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」。

另今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車（市值74,980元/部），加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，再次創下全聯福袋獎項數、總價值雙重史上新高紀錄。

全聯指出，因配合Tesla改款升級，所以特別加碼回饋消費者，將原本市值333萬「Tesla Model X」，加碼升級至2021最新版，市值近358萬元，可以抽到的消費者相當幸運。

全聯將於大年初一2月12日上午9點開賣福袋，接著下午1點起於全聯大直總部也將抽出12組中獎序號（先抽特別獎再抽新騎獎，最後抽出特仕獎與寶石獎）。直播現場將立即公布幸運號碼，讓消費者零時差感受抽獎氣氛，觀看平台分別有全聯官方臉書與LINE帳號。