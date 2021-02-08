十年來「益」起採橘 工研院攜手企業夥伴送暖

工研院攜手企業夥伴連續十年舉辦桶柑義賣活動，共累積近300萬元善款，捐贈社福機構達140餘次。今年舉辦「公益十年，益起採橘」桶柑公益義賣活動，包括大力卜、帆宣系統科技（6196）、技嘉集團（2376）、日堡全球、國鑫照明、朋程科技（8255）、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及工研院院友會等多家企業夥伴都大力支持，積極認購在地優質農產，縮短水果的碳旅程，同時輔導新竹芎林果農以低農藥的友善耕作方式，讓民眾吃得安心，也為環境生態永續發展盡一份心力。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，工研院成立社會公益委員會，扮演連結政府機構、企業夥伴、社福團體的重要角色，以打造公益科技交流平台貫徹「一心二用」的理念，帶領科技人將一顆愛心與能量用於關懷弱勢團體與在地農民，深獲各界支持與肯定。今年在COVID-19疫情影響下，企業仍積極認購，銷售量較去年逆勢成長6％，十年來已協助新竹在地農家銷售約19萬斤的柑橘，募得將近300萬元的善款，捐贈予愛恆啟能中心、築心之家、藍天家園、新竹家扶中心、台中惠明盲童育幼院、台南仁愛之家、世光教養院拙茁家園等140餘家次的社福機構。

劉佳明進一步表示，為提高在地農產品的附加價值，工研院的研發團隊此次特別拜訪農會與農民討論，冀望未來能鏈結工研院的技術為農作物開發創新產品。新竹縣芎林鄉農會總幹事陳冠伶指出，每年收成的桶柑都會有一定比例的「格外品」，通常較小或表皮較不美觀，雖然美味不減，但農民都要以虧本的價格售出，讓人看了覺得很心疼，這次很開心能與工研院接洽，讓賣相不佳的桶柑有翻身的機會，期待未來的合作能協助在地果農提升桶柑的附加價值。工研院中分院博士張景煇則指出，研發團隊可協助農民，運用產量過剩或外觀不佳的原料，透過技術萃取，製作如富含桶柑風味的風味水，或做為精油來開發成清潔用品，為農產品加值。

連續十年不間斷地支持活動的帆宣系統科技董事長特助蔡鈞鴻表示，親自參與果園採橘活動時，深刻體驗到農民友善環境的用心，也透過加碼認購公益桶柑禮盒，希望客戶收到禮盒時，也同時收下新年吉利與支持公益的祝福。

秉持著「用科技作公益，讓台灣更美麗」的理念，工研院社會公益委員十年來與企業、社福團體一同為公益付出，未來也將持續以永續經營的商業模式，兼顧對社會的關懷服務，發展出更多造福人民的公益科技，讓善心循環、公益之火生生不息。