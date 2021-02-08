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北市最便宜！這些路段房價3字頭 租金千元有找

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市地政局今(8)日公布去年熱門交易路段前40名，新成屋部分，士林社中路最親民，成交均價一坪48萬元。至於中古屋，北投溫泉路最便宜，一坪38萬元，也是熱門路段唯一3字頭。

地政局針對去年實價登錄買賣案例，以屋齡5年為界，統計新成屋及中古屋交易量前40名熱門路段，再以平均交易單價排名。

新成屋熱門路段房價最高的是金山南路二段，去年成交均價達每坪127萬元、中山北路二段均價101萬元居次，羅斯福路三段均價96萬元第三。

中古屋單價前三名路段，依序為仁愛路四段（92萬元/坪）、忠孝東路四段（88萬元/坪）及信義路四段（88萬元/坪）；其中仁愛路四段及忠孝東路四段已分別蟬聯冠亞軍路段2年。

新成屋及中古屋親民路段，一坪未達50萬元的熱門交易路段，共有4個，其中新成屋有1個，為社中街，每坪48萬元；中古屋有3個，分別為溫泉路（38萬元/坪）、興隆路三段（40萬元/坪）及康樂街（41萬元/坪）。

地政局表示，上述四個路段共同條件，都有較距市中心較遠，但生活機能或環境尚佳的特色，仍受購屋者青睞。

另外，地政局也統計出租屋熱門路段統計，租金單價最高前3名，分別為市民大道一段，均價一坪1,949元、信義路五段1,782元、中山北路二段1,780元。

租金單價相對親民的熱門路段，分別為中和街每坪903元、民權東路六段1,094元、成功路四段1,108元。

地政局表示，和2019年比較，2020年台北市新成屋熱門路段前40名，共有19個路段為新進榜，變動較大；中古屋及出租屋熱門路段則分別有6個及7個路段為新進榜，變動相對穩定。

資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
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資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局

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