鈺齊1月營收13.75億元、年增29.2% 創歷史同期新高

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）今(8)日公布1月合併營收13.75億元，較去年同期增加29.2%，創歷年元月營收同期新高；若以美元幣別來看，則年增率達36.5%，創單月營收歷史次高。

綜觀2021年春夏季鞋款整體產銷狀況(出貨時間大約介於2020年10月至2021年4、5月間)，總接單產值已明顯大於過往。其中，2020年12月及2021年1月合計營收為28.45億元，高於去年同期25.19億元，更為歷年出貨新高。

因此，雖因貨櫃不足而影響2020年末營收認列，但在客製化(訂單式)的生產模式下，各品牌客戶仍持續積極拉貨，以因應各地區經銷商提貨需求。

鈺齊強調，雖然短期仍有出口運輸遞延現象，但不會影響2021年春夏季鞋款的整體出貨表現，也不會影響秋冬季量產訂單(出貨時間約介於4月至10月)的下單積極度。

展望2021年，鈺齊持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模勢必更上一階，營運動能將可顯著增長。