鈺齊-KY元月營收年增近三成 創歷年同期新高

鈺齊-KY（9802）今（8）日公布1月合併營收13.75億元，較去年同期10.64億增加29.28％，為歷年元月營收同期新高，若以美元幣別觀之，則年增率達36.59％，是單月營收歷史次高紀錄。

鈺齊-KY表示，2021年春夏季鞋款的整體產銷狀況總接單產值已明顯大於過往，其中，2020年12月及2021年1月合計營收達28.45億元，不僅高於去年同期的25.19億元，也是歷年出貨新高。雖然2020年末因全球缺櫃而影響營收認列，然在客製化（訂單式）的生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨以因應各地經銷商的提貨需求，目前看來，短期尚有出口運輸遞延現象，但終將不會影響2021年春夏季鞋款的整體出貨表現，也不會影響秋冬季量產訂單的下單積極度。

展望2021年，鈺齊-KY表示，持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模勢必更上一階，營運動能顯著可期。