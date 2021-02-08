注意！ 預告資遣勞工未通報 雇主恐遭罰15萬元

近期許多企業受到新冠肺炎影響進行裁員，但很多雇主因資遣員工未滿3個月而未進行資遣通報，北市勞動局提醒，若雇主已「預告」資遣勞工，就需依照「就業服務法」規定辦理資遣通報，若未辦理恐將面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

勞動局經常接獲企業來電詢問，員工任職未滿3個月是否就不用辦理資遣通報，勞動局長陳信瑜解釋，很多雇主將「勞動基準法」第16條的「預告期」，與「就業服務法」第33條的「資遣通報」規定搞混，誤以為員工未滿3個月不用通報。

事實上，根據就服法第33條規定，雇主應在勞工離職前10天，向勞工工作所在地的勞工主管機關（如勞動局），以及公立就業服務機構（就業服務處）辦理資遣通報，以利主管機關掌握事業單位資遣動態，即時提供失業勞工相關就業或職業訓練訊息。

而勞基法第16條的「預告期間」規定，是依照勞工年資不同，而有不同日數的預告時間，讓勞工事先知道要被資遣，以便有時間準備尋職，像是利用「謀職假」找工作，陳信瑜表示，這兩者的法令規範、目的、對象、日期計算均不同，不可混為一談。

勞動局表示，雇主依照勞基法第11條、第13條但書、第20條事由，要資遣勞工時，都要在勞工離職前10天辦理資遣通報，違者恐遭處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，資遣通報可採線上或紙本方式辦理，申請方式及說明可至「市民服務大平台」網站（https://bit.ly/39EeiBF）查詢。