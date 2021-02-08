快訊

喜馬拉雅山河崩毀：印度冰川大洪水..百人滅頂為什麼？

趙少康宣布參選2024總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！ 預告資遣勞工未通報 雇主恐遭罰15萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
雇主若預吿資遣勞工，須在勞工離職前10天辦理資遣通報，否則恐面臨15萬罰鍰。聯合報系資料照
雇主若預吿資遣勞工，須在勞工離職前10天辦理資遣通報，否則恐面臨15萬罰鍰。聯合報系資料照

近期許多企業受到新冠肺炎影響進行裁員，但很多雇主因資遣員工未滿3個月而未進行資遣通報，北市勞動局提醒，若雇主已「預告」資遣勞工，就需依照「就業服務法」規定辦理資遣通報，若未辦理恐將面臨3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

勞動局經常接獲企業來電詢問，員工任職未滿3個月是否就不用辦理資遣通報，勞動局長陳信瑜解釋，很多雇主將「勞動基準法」第16條的「預告期」，與「就業服務法」第33條的「資遣通報」規定搞混，誤以為員工未滿3個月不用通報。

事實上，根據就服法第33條規定，雇主應在勞工離職前10天，向勞工工作所在地的勞工主管機關（如勞動局），以及公立就業服務機構（就業服務處）辦理資遣通報，以利主管機關掌握事業單位資遣動態，即時提供失業勞工相關就業或職業訓練訊息。

而勞基法第16條的「預告期間」規定，是依照勞工年資不同，而有不同日數的預告時間，讓勞工事先知道要被資遣，以便有時間準備尋職，像是利用「謀職假」找工作，陳信瑜表示，這兩者的法令規範、目的、對象、日期計算均不同，不可混為一談。

勞動局表示，雇主依照勞基法第11條、第13條但書、第20條事由，要資遣勞工時，都要在勞工離職前10天辦理資遣通報，違者恐遭處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，資遣通報可採線上或紙本方式辦理，申請方式及說明可至「市民服務大平台」網站（https://bit.ly/39EeiBF）查詢。

資遣 離職

延伸閱讀

找無合適者？雅虎、趨勢科技寧做公益卻沒用身障員工

疫情衝擊 北市去年失業重災區

跟疫情唱反調！北市求職媒合成功數突破4萬 創五年新高

北市3年職災通報件數高達629件 住宿、餐飲占3成

相關新聞

注意！ 預告資遣勞工未通報 雇主恐遭罰15萬元

近期許多企業受到新冠肺炎影響進行裁員，但很多雇主因資遣員工未滿3個月而未進行資遣通報，北市勞動局提醒，若雇主已「預告」資...

永大股臨會 通過陳世洋解任案

永大（1507）經營權之爭今（8）日首戰，獨立董事黃福雄發起召開110年度第一次股東臨時會，提出解任獨立董事陳世洋職務案...

聯亞啟動新冠疫苗二期臨床 拚6月提出EUA申請

聯亞生技7日宣布，集團研發的新冠疫苗UB-612，正式啟動二期人體臨床試驗，3月中前可讓3,800多位受試者打完第一劑，...

和潤元月營收年增17.5% 看好今年營運

和潤（6592）8日公告自結1月合併營收13.91億，年增17.5%，累計合併營收連續4年正成長，和潤的資產規模也隨著集...

北市最便宜！這些路段房價3字頭 租金千元有找

台北市地政局今(8)日公布去年熱門交易路段前40名，新成屋部分，士林社中路最親民，成交均價一坪48萬元。至於中古屋，北投...

鈺齊-KY元月營收年增近三成 創歷年同期新高

鈺齊-KY（9802）今（8）日公布1月合併營收13.75億元，較去年同期10.64億增加29.28％，為歷年元月營收同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。