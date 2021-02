快帶上阿公阿媽！智崴推過年0元免門票大優惠

今年過年民眾仍無法出國旅行,智崴集團(5263)搶攻國內內需旅遊商機,宣布i-Ride台北以及高雄兩據點,推出三代同堂春節優惠,即日起到初五(2/16),凡三代同堂家庭來i-Ride飛行劇院享多重優惠,包括阿公阿嬤0元免門票,還有同行家人皆享飛行系列影片買一送一,一票飛向兩個世界!結束飛行後還可前往i-Ride攝影棚免費拍照。

智崴明星產品「i-Ride飛行劇院」,2010年推出之後,以模擬飛行座椅配動五感特效的專利技術,驚豔全球,讓觀眾飛上空中,俯瞰世界珍稀美景,迄今已帶給數千萬人愉悅的飛行饗宴,智崴集團創辦人歐陽志宏董事長,對於農曆春節這個全家團圓的熱鬧氛圍,特別有感的表示「年輕父母喜歡旅行,鮮少有三代出國的經驗。我們希望在春節為大家實現祖孫一起飛的夢想!」

此外,過年期間北高兩地的i-Ride飛行劇院現場,也引進由美商Positron打造的《馴龍高手》「How to Train Your Dragon: The Hidden World 」VR動畫影片。遊客可以透過體感座椅「先鋒號」,進入馴龍高手的奇幻冒險世界,並與電影中他們喜歡的角色進行互動。於小年夜(2/10)起即可親身體驗,另持有i-Ride飛行劇院門票的觀眾將享特殊禮遇,可於快速通行通道優先觀賞。