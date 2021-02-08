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快帶上阿公阿媽！智崴推過年0元免門票大優惠

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
智崴集團搶攻國內內需旅遊商機，宣布i-Ride台北以及高雄兩據點，推出三代同堂春節優惠。圖/智崴提供
智崴集團搶攻國內內需旅遊商機，宣布i-Ride台北以及高雄兩據點，推出三代同堂春節優惠。圖/智崴提供

今年過年民眾仍無法出國旅行，智崴集團（5263）搶攻國內內需旅遊商機，宣布i-Ride台北以及高雄兩據點，推出三代同堂春節優惠，即日起到初五（2/16），凡三代同堂家庭來i-Ride飛行劇院享多重優惠，包括阿公阿嬤0元免門票，還有同行家人皆享飛行系列影片買一送一，一票飛向兩個世界！結束飛行後還可前往i-Ride攝影棚免費拍照。

智崴明星產品「i-Ride飛行劇院」，2010年推出之後，以模擬飛行座椅配動五感特效的專利技術，驚豔全球，讓觀眾飛上空中，俯瞰世界珍稀美景，迄今已帶給數千萬人愉悅的飛行饗宴，智崴集團創辦人歐陽志宏董事長，對於農曆春節這個全家團圓的熱鬧氛圍，特別有感的表示「年輕父母喜歡旅行，鮮少有三代出國的經驗。我們希望在春節為大家實現祖孫一起飛的夢想！」

此外，過年期間北高兩地的i-Ride飛行劇院現場，也引進由美商Positron打造的《馴龍高手》「How to Train Your Dragon: The Hidden World 」VR動畫影片。遊客可以透過體感座椅「先鋒號」，進入馴龍高手的奇幻冒險世界，並與電影中他們喜歡的角色進行互動。於小年夜（2/10）起即可親身體驗，另持有i-Ride飛行劇院門票的觀眾將享特殊禮遇，可於快速通行通道優先觀賞。

智崴 春節 全家

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