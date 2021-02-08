北市1月人口跌破260萬 這區外逃最嚴重

依據台北市民政局最新統計，台北市人口在今年1月跌破260萬，降至259萬7635人。跟2016年270萬人相比，五年大減10.7萬人，幅減約4%。12個行政區全減少，信義區流失尤其嚴重，五年減少1.44萬人，減幅逾6%。

大家房屋企研室專案副理郎美囡指出，台北市為首都，是全台政經重心，就業機會多，但這幾年人口卻不斷減少，主因有三：

首先，台北市房價居高不下，造成擠壓效果，迫使買不起的民眾移居到周邊縣市。

第二，台北市寸土寸金，素地稀缺、都市更新及危老重建整合大不易，就算整合成功，新案的價格也相當高，買方的選擇少。

第三，其他縣市的社會福利提升，如桃園市生育補助優於台北市，更加吸引台北市人口外流至其他縣市。

觀察台北市各行政區人口變化，這五年來台北市所有行政區人口數都下降，人口流失最嚴重的區域為信義區，五年來人口減少1萬4470人，減幅6.3%，萬華區人口流失情形也相對嚴峻，五年間人口減少6%。

郎美囡指出，信義區自從信義計畫區成為台北市豪宅主力區域後，房價上揚的幅度頗為驚人，除了捷運淡水信義線、板南線沿線近年房價快速飆升，老舊社區近幾年也有不小的漲幅，買方考慮性價比後，可能選擇其他區域。

至於萬華區房價雖然是台北市的末段班，但市容較為老舊，且沒有重大建設聚焦，若為口袋深的買方會購置在中正區，若總預算不高、但需要通勤台北市的買方，比較生活機能等條件，會選擇距離不遠的新北市板橋或永和，讓萬華區成為人口衰減幅度第二高的區域。