永大股臨會 通過陳世洋解任案

永大（1507）經營權之爭今（8）日首戰，獨立董事黃福雄發起召開110年度第一次股東臨時會，提出解任獨立董事陳世洋職務案，股臨會已順利通過。以出席率僅61.3%來看，寶佳為主的另一邊大股東不認同此案並沒有出席，以今天總出席率85.29%通過解任案，也看的出來日本日立為主的51%同意外，其餘參加股東大部分沒有投同意票。

去年日本日立持有永大股權過半後，由兩大獨董開始點火開戰，獨立董事黃福雄將自行召開110年度第一次股東臨時會，今天的股臨會成功解任獨立董事陳世洋職務，並完成改選，選出謝志鴻接任獨董。

根據外傳日本日立收購永大，長期是希望能自資本市場下市，公司治理專家指出，併購下市門檻是絕對三分之二，必須取得67%以上股權才能併購下市，由這次股臨會可以看，日立還未達購下市的門檻，如果要達到這個目標，恐怕還是要跟另一個大股東寶佳協談。

陳世洋股東會後也再度表示，之前就知道日本日立已經持有永大約51%的持股，獨立董事黃福雄提出這個議案後，就知道今天會被解任。

陳世洋說，面對這樣的結果更要站出來呼籲，為遏止剛好過半的大股東，規避全面改選及累積投票制，惡意的無正當理由召開股臨會，僅解任1席他方董事，並同額補選己方董事1席；未來會建議修改公司法第199條，强制公開發行公司股東會解任董事之決議，應一律再提高股東出席比例及表決權比例，而不可仍由代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。