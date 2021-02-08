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2021年拚經濟！加工出口區廠商春節期間仍正常生產
2021拚經濟！經濟部今（8）日指出，加工出口區不少廠商春節期間仍正常生產，加工處為協助區內廠商掌握商機，持續營運，春節期間仍續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等多項便民措施。
加工處表示，春節實施持續服務已行之多年，廠商若於春節連續假期間有申辦貨品輸出入許可證之需求者，可預估日期事先申請，因此特配合廠商需要安排人力加班審辦，並結合海關通關業務，讓加工區貨品進出口通關全年順暢無阻。
此外，消防隊人員輪值也會配合區內廠商，執行春節期間各項安全維護及緊急救護任務，24小時全天候待命加強區內巡邏，以防意外事故；另配合廠商持續生產需要，區內清潔隊於2月10日（除夕前一日）及2月15日（初四）仍會繼續出勤服務區內廠商清運廢棄物。
同時，區內保警及保全也將加強春節期間園區全天候巡查工作，廠商及民眾如發現任何危害、可疑現象或緊急事件，均可向加工處「24小時緊急應變中心」反應，將立即派員處理，楠梓園區24小時緊急應變中心電話：（07）361-2054。
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