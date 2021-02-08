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特力1月合併營收年增近兩成 貿易、零售同步增溫

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

特力（2908）公告1月份合併營收38.9億元，與去年同期增加19.2%。特力表示，1月份貿易與零售兩事業體皆同步呈雙位數幅度成長，其中，貿易主要受惠歐美客戶拉貨力道強勁，零售業則因農曆年前採買需求增溫。

特力1月份貿易營收19.9億元，較去年同期成長27.9%。特力表示，自2020年下半年起連續數月的貿易營收呈現雙位數成長，顯示即便在歐美各國疫情仍然嚴峻下，特力貿易出貨成長動能依舊穩健。特力也持續積極布局東南亞，落實採購地區的多元布局，更彰顯在新冠疫情時代下，貿易產業的價值。

台灣零售事業體1月份合併營收為17.9億元，較去同期增加12.3%。主要受惠於農曆新年旺季的強勁買氣，帶動實體和線上通路的銷售業績。特力表示，接下來，台灣零售通路除了積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈外，亦整合旗下各大通路，導入新零售科技發展，提供更多元的服務品項，新零售的虛實整合策略的成功及新型態社區店的發展，讓集團朝全通路發展，後勢展望指日可期。

特力 營收 疫情

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