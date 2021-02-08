為解新竹高科技產業用水荒 南寮緊急海淡機組春節趕工

新竹水情吃緊，抗旱春節不放假！經濟部水利署今（8）日指出，為提升新竹高科技產業用水信心，於新竹南寮設置的緊急海淡機組，已經在1月底達成第一階段每日產水0.3萬噸的目標，目前工程仍加緊趕辦第二階段每日產水1萬噸工作，且在春節期間也不休假，期望能在2月底達到累計每日產水1.3萬噸目標。

水利署指出，台灣自去年6月以來，不僅沒有颱風帶來降雨，新竹至嘉義迄今水庫集水區降雨量更是有史以來最低，為降低缺水對民生及產業衝擊，除台水公司趕辦桃園支援新竹幹管工程並已提前在1月底通水，這條管線讓石門水庫支援新竹地區水量最大提升至每日20萬噸。

此外，水利署亦於新竹南寮設置的緊急海淡機組，同樣也已經在1月底達成第一階段每日產水0.3萬噸的目標，目前工程仍加緊趕辦第二階段每日產水1萬噸工作，在春節期間加緊趕辦不休假，期望能在2月底達到累計每日產水1.3萬噸的目標。這二項工程合計將可供應新竹地區將近四成的用水量，並搭配於2020年完工的頭前溪抗旱備援水井每日2.8萬噸，預計將使新竹地區水情趨於穩定，同時可提升高科技產業用水信心。

水利署表示，氣候異常讓各地降雨豐枯不均，近期東北季風雖為雙北及宜蘭地區帶來豐沛降雨，但桃園以南的水庫集水區卻還在苦盼天降甘霖，如何北水南調，讓水源以有餘補不足，建置跨區調度管線便成為穩定區域供水十分重要的工作。

水利署指出，台灣自去年6月以來，不僅沒有颱風帶來降雨，新竹至嘉義迄今水庫集水區降雨量更是有史以來最低，為降低缺水對民生及產業衝擊，除了實施農業、產業、民生節水，行政院投入新台幣14億元經費，推動「109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫」4大水源整備及行動方案，包括：抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水等，抗旱緊急水源工程全部就緒，預估可增加每日70萬噸水源。

因應旱象，水利署與各單位積極趕辦各項緊急抗旱水源，目前已完成有抗旱水井併入自來水系統擴增為159口每日產水33.6萬噸、埤塘水源完成併自來水系統利用已抽26萬噸、水資源中心放流水利用取水量30萬噸、新竹緊急海淡每日產水3,000噸及桃園新竹備援管線每日調度20萬噸用水等，均於1月底完成，提前達標投入抗旱。