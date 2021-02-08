14家業者聯手打垃圾大戰！「循環紡織」最強台灣隊藏在這個實驗室？

台灣紡織業每年衍生近50萬噸廢棄物，但近來廢料處理愈來愈貴，疫情更凍結舊衣出口。為打贏這場垃圾大戰，紡織所找來14家業者、打破產業壁壘，籌組名為「共創」的循環紡織台灣隊！

走進方略顧問台北辦公室，只見八、九人圍著長桌七嘴八舌，一下聊自家庫存困境、一下說起近期技術進展。

他們全都來自不同公司，平日裡，有些彼此還有競爭關係。然而，在這裡，卻能放下隔閡，彼此大談許多公司尚未公開的研發「內幕」。

這是集結了國內紡織廠、回收商、設備廠共14家業者，於2018年起成立的「紡織跨領域共創實驗室」（以下簡稱共創）。

有人形容，這是一支關乎台灣紡織業未來的「循環紡織台灣國家隊」，希望為台灣「循環紡織」，打通關鍵的任督二脈！

14家業者凝聚智慧，不再單打獨鬥

「以前寶特瓶再抽絲很簡單，可以單打獨鬥，但未來要發展舊衣回收，不團結、根本做不到！」富順纖維協理陳伯商一語道破共創的重要性。

回顧共創誕生，2016年，紡織產業綜合研究所永續驗證組組長李若華見政府力推循環經濟，開始著手盤點紡織業舊衣問題，深知其棘手難纏。

她猶記，當初一談到要做舊衣回收，業者們紛紛搖頭。詢問幾家廠商，都被以「太貴、不可能」為由拒絕。

台灣資源回收能力，堪稱舉世聞名。但同樣是「回收」，為什麼舊衣回收這麼難？

進一步分析，光上游的舊衣蒐集、材質分類、化學還原，就跨足回收、光學和化纖三種產業。即便是全台最大化纖廠遠東新世紀也難以一手全包。

深諳回收困境的李若華，決心串起產業鏈。她勤跑海內外各大循環經濟活動、尋訪各界翹楚，總算在2018年組成首批共創團隊。

如今眼前的14家廠商已是第二批成員。2020年正式分出聚酯、尼龍、羽絨三種材質的循環子團隊，各有挑戰及任務。

其中，聚酯是台灣紡織業最大用料、量大又複雜，但回收技術成熟可實作；尼龍是次大用料、技術淺，故先從循環設計下手；羽絨量極少、技術最成熟，但尚欠穩定料源。

三組中，聚酯組進展最快速，已成功試跑一趟循環鏈：從舊衣回收商正川收衣，接著送工廠、經智譜的舊衣材質分類儀分選，可回收者再進遠東新化學回收，最後由富順加工成品。

打通技術、串連，共組對話平台

一路走來 ，共創的最大進展當屬關鍵的舊衣分類。

遠東新經理蔡翔秦坦言，過去研究舊衣七年，雖克服化學回收技術，但前端原料卻卡關。畢竟單一公司難以自建回收廠，還兼做分選分類。

要求回收廠人工分類也難，成本高又做不大。國外雖有開發分類儀，然而一台動輒上億，回收商無法負擔。

所幸共創找來回收、光學專家，共解多年難題。智譜總經理劉曜達一口答應開發分類儀、還要壓成本在百萬，如今產出原型機，已在於遠東新實驗工廠實作。他自豪說，「我們毒品鑑識都能做，紡織品肯定沒問題！」

共創不只打通技術，還打開產業間對話平台。輔導共創的方略創意總監沈美君分享，廠商間要協做，首先得釐清彼此困境、利益和目的，進而塑造團隊感，「不然大家只擔心，來共創好像攤機密給別人看。」

大豐環保工程師呂智偉也有感，過去外界不解回收商，合作時多有摩擦。但，共創打通異業橋梁，讓業者間相互理解，也更願意各退一步。

如今產業串聯、技術陸續到位，未來共創打算設舊衣分類回收站，提升產能，而後完善配套的廢棄物利用法規、產品驗證體系等，讓循環紡織商業化，不再淪為多年空談。

「放觀全球，大家都搞爭奪戰；但共創沒有你我，只有我們。」蔡翔秦說，雖然共創路途漫長，但已然看見循環紡織曙光。未來台廠不再能單打獨鬥，勢必得攜手共好、共創，才能共打國際盃。

（作者／王昱翔 本文出自2021.2.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）