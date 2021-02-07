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力山老董王坤復肝癌驟逝 曾說疫情持續健身器材生意好

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
力山工業董事長王坤復曾說，力山能掌握到健身機商機，是因為他們長期做好了解市場、關心客戶和用心於研發這3件事。記者黃寅／攝影
力山工業董事長王坤復曾說，力山能掌握到健身機商機，是因為他們長期做好了解市場、關心客戶和用心於研發這3件事。記者黃寅／攝影

上市公司、全球最大的桌上型、落地型電動工具機製造商力山工業董事長王坤復昨因病去逝，享年 75 歲。公司今發出新聞稿說，將遵照王董事長生前遺願，不發訃文、不辦告別式、不設靈堂、懇辭花禮，並敬辭來自各界的致意。而且，力山已建立制度化的決策與管理機制，將按既定的方向及軌道運作，公司營運不受影響。

地方人士今聽到消息都感錯愕，市議員林碧秀不捨地說：「我有今天都是董事長夫妻的照顧！」林碧秀曾是市場菜販，曾經長達18年時間供應力山的菜，即使有其他人想競爭，王坤復的妻子陳麗美都說「要給阿秀做！」令她十分感念。

林碧秀說，王坤復夫妻伉儷情深，即使公司營運很好，但王坤復多年來都不曾請司機，上下班都由妻子陳麗美開車載；每天上午約10時到公司，一直會開會到晚上8、9點。去年受疫情影響，該公司的健身器材生意大好，王坤復什麼事都親力親為「會不會是太操了，身體受不了？」。

據熟悉力山人士指出，王坤復家族有肝疾問題，王坤復多年來十分注重保養，飲食清淡且定量，也定期運動，但去年11月仍檢查出罹患肝癌，並於昨天不敵病魔去世。

去年該公司開股東會時，王坤復不僅親自主持，還說，這次的疫情，全球其他各地的電動工具和健身機都沒有辦法做，只有台灣可以做，加上大家待在家裡就會修這個、修那個，而且還積極健身，使得公司的業績大好。他預測，若疫情持續，這個情勢還會持續下去。

當時股東會後，他還帶著媒體記者一起參觀公司的產品，並踏在運動腳踏車上踩踏，讓媒體攝影，身體看起來十分硬朗，未料竟仍因病走完人生旅途。

大里區的力山工業以生產鑽床起家，是全球最大的桌上型、落地型電動工具機製造商。公司因為長期了解市場、關心客戶和用心於研發，近年來掌握住了居家型健身器材的商機，公司營運大好，並隨著健身機營收佔比增至營收7成餘，成功躍升為健身器材產業，並在這一波的新冠肺炎疫情帶動宅經濟下，無論是電動工具或是健身器材產業都有極大的成長。

健身 疫情 股東會

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