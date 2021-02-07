安聯報告：不解決年金改革問題 亞洲稱霸時代恐提早終結

保險巨擘德國安聯（Allianz）集團發布2021亞洲年金報告，提醒迅速老化已成台灣社會主要挑戰，預估2050年，台灣將與韓國、香港、日本、新加坡，一起躋身全球人口最老的十個市場成員。

報告指出，台灣的退休體系相對平衡，由於已實現了重要的年金改革，台灣在安聯集團編纂的安聯年金指標（API），平均來講表現還不錯，受評的亞洲15個國家與地區當中，排名第四，僅次中國、韓國與日本。

安聯集團按人口老化情況與年金制度需要改革的急迫性給予分數，無須改革1分、亟需改革7分，分數越高，代表改革的急迫性越大。台灣2021年平均得分3.2，其中在永續性和適足性方面，都得到不錯的分數。

儘管如此，安聯集團提醒，台灣最主要的挑戰仍然是社會的迅速老化。台灣延長退休年齡，是否足以緩解預期壽命增加對年金制度的影響，答案是令人存疑的。

安聯集團預估，台灣到2025年，將與韓國、香港、日本、新加坡，一起躋身全球人口最老的十個市場成員，屆時65歲以上的人口比率，將從目前約16％增至35％。

受評的15個亞洲市場，彼此表現差異很大，例如印尼已經決定大幅提高退休年齡，但其他多個市場仍在延宕改革的腳步。

目前只有四個市場（中國、日本、韓國和台灣）把人口因素納入老人年金公式，新加坡則是定期調整其所支付的年金額度；另外，僅有幾個市場如新加坡和日本，有雄厚的資金提存制度在支撐。

新冠疫情造成全球數百萬人死亡，安聯集團認為，新冠疫情僅暫緩了老化趨勢。未來30年，亞洲65歲（含）以上人口預計將翻倍以上成長，從目前約4.12億暴增至9.55億人。

亞洲過往經濟表現優於全球其他地區，新冠疫情下也受傷相對輕微。安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，不解決年金改革的問題，此為實現社會正義和社會韌性，亞洲稱霸的時代恐將提早終結。