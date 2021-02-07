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從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

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從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
力山工業董事長王坤復。記者宋健生/攝影
力山工業董事長王坤復。記者宋健生/攝影

力山（1515）今（7）日公告，該公司董事長王坤復辭世，將另行召開董事會推舉新任董事長。

力山董事長王坤復是模具學徒出身，25歲時以45萬元創業做手工具代工，公司草創初期營運艱辛，王坤復、陳麗美夫婦帶著二個小孩擠在工廠旁的木板隔間，全家四口人睡在一張床上，晚上若下大雨，還得半夜起床拿水桶接水。

為了體恤員工，王坤復伉儷總是等所有人都吃飽了，再撿菜尾，一條魚最後往往只剩下魚頭，不知情的人還以為他們就是喜歡吃魚頭，46年前創業的艱辛可見一斑。

受惠疫情帶動宅經濟蓬勃發展，力山健身器材全球大賣，春節過後的3月將開出新產能，產銷基本面邁向高峰期。

法人表示，力山為亞洲最大桌上型電動工具機製造商，近幾年才布局健身器材市場，目前健身器材營收比重已超越電動工具機，集團朝多角化方向發展策略明確。

法人分析，隨著疫苗問世，歐美市場消費力可望復甦，力山2021年展望看俏，由於客戶庫存水位持續下降，需求相當強勁，力山預計3月開出新產能，可望帶來新一波動能，金牛年營收、獲利成長有機會創造歷史新高。

力山去年第4季營收高達45.1億元，繼第3季後再創歷史新高，全年營收跨過百億元，達113.7億元，年增43.9％。

營收 健身

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