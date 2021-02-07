世界華商：為桃園加油！醫護加油

近日受到新冠肺炎疫情升溫影響，許多醫護人員為了照護病患勞心勞力，令人感佩。世界華商經貿聯合總會長李志俊率全球六大洲總會長與各國會長代表一同錄製影片為台灣加油、桃園加油、醫護加油，並特別邀請僑委會委員長童振源錄製影片，希望與台灣同胞們一起守護家園，獻上來自世界僑胞的心意

童振源透過影片向醫護人員在過去一年為台灣的防疫工作辛勞表達敬意與感謝，也感謝警消人員與防疫旅館服務人員在疫情期間的付出，並肯定僑胞對台灣故鄉的關懷，展現同舟共濟的精神。

長年旅居西班牙的李志俊表示，華商經貿成員廣布全球，串聯各國分會代表一同錄製影片，獻上來自海外僑界的心意，是非常有意義的事，希望大家給予辛苦的醫護警消們加油打氣，攜⼿同心守護家園，共度難關。

世界華商經貿聯合總會現有北美、亞、歐、非、中南美、大洋洲等六個洲際總會暨世界各國分會，是僑委會輔導的海外重要商會組織系統之一。