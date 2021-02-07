台中七期商辦交易熱！去年爆量雙倍成長

台商回流熱錢淹腳目，不只豪宅產品大賣，連商辦產品也是強強滾！市調統計，台中七期商辦產品去年一整年成交147件，是2019年的2倍成長，且買賣單價近三年來都以4.5％至6.8％的漲幅穩定增漲。

位在市政北一路上的達摩大樓，屋齡24年，2年來出租登錄交易筆數有10多件，西屯區最高租金單價1,686元也出現在「達摩」大樓11樓，面積僅16坪，推估是因為坪數設定較小，造成租金單價相對較高。

根據實價登錄資料統計，去年七期商辦的大贏家為位在市政北七路親家「市政廣場」，一整年交易93筆。

而豪辦之王則是聯聚「中雍大廈」，大樓成交均價達每坪59.8萬元，與排名第二位的「NTC國家商貿中心」32.5萬元，每坪竟有27.3萬元價差。

業者分析，除了豪宅品牌轉戰豪墅的品牌效應之外，聯聚「中雍大廈」為企業總部自用產品，非一般出租商辦，價格需維持一定門檻，以保持進駐企業的均質性。

熱錢湧入也讓壽險業者將目光轉向商辦，去年9月全球人壽即以7.6億元買下「NTC國家商貿中心」的3樓與4樓，總坪數1,794.14坪。觀察實價登錄的交易紀錄發現，「NTC國家商貿中心」的16樓物件，面積90.36坪，2016年成交總價2,578萬元，單價30.9萬元，去年6月售出總價為2,970萬元，單價32.9萬元，4年來房價上漲幅度約6.5％。

另外，9樓戶交易單價更是在5年內上漲11％，從32.6萬元上漲至36.2萬元，大賺房價價差342萬元之外，還未算入5年來的租金進帳。

曾經在七期推出豐邑「市政都心」一戰成名的豐邑機構，今年將重返七期商辦市場，光是市政路上就有兩件大案登場，分別為惠中路、市政路口與河南路、市政路口，兩案合計將有300億元案量將釋出。

而興富發（2542）靠著商辦與小宅產品，在七期已占有一席之位，目前預售中的商辦案，除了台灣大道的「TOP 1環球經貿中心」之外，下一步也將前進市政路推出商辦新案，與豐邑、親家近身肉搏，市政路也將成為台中新的商業核心。