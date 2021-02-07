中企處推廣數位在地旅遊 邀企業一同參與

今年受到疫情影響，無法出國，春節連假如何安排出遊，成了一大課題。經濟部中企處今（7）日指出，由於手機與行動支付的普及，讓國內旅遊有了不同以往的方式，除了打卡拍照、現場直播外，各種數位服務也更幫助民眾在旅程中可以深入了解店家故事、體驗風土文化，帶來新鮮的旅遊感受。因應即將來臨的農曆春節假期，中企處特別分享三個好玩又有趣的旅遊景點，因為這三個地方都有結合數位服務的創意新玩法。

嘉義的「大林鎮」是個富有人文特色的地方，除了曾是嘉義的首富地區外，也是台灣西部第一個被國際認證的慢城小鎮。為了推廣在地旅遊，大林車站周邊特色業者，包含中藥行、眼鏡行、戲院等等，組成「戲說大林」，他們透過數位應用、社群媒體分享歷史人文，特色建築、慢城生活給更多人。並導入數位語音導覽系統，旅途中若想了解在地歷史及店家特色，只需拿出手機掃描店家出示之QR CODE，生動的說明、豐富的故事即會傳入耳中，讓您輕鬆遊大林。

融合生態與文化傳承的馬太鞍濕地是花蓮的知名地點，也是觀光休閒的好去處；但如果想來點不一樣的享受，就要拿起手機，找到「尋找馬太鞍的秘密」，來一場旅遊新體驗。在店家的帶領下，騎乘自行車在濕地中探險，伴隨遊戲情境，走訪神話中的「藍眼淚」湧泉池祕境、體驗原住民木雕藝術文化、享用阿美族風味的饗宴，深刻記住馬太鞍之美。

如果想要遠離城囂、享受露營與原民文化樂趣，那台中和平區的「松裡森呼吸」肯定是您的最佳選擇。結合了松鶴部落、裡冷部落的特色店家及露營區，除了山色秀麗、空氣清新、負離子含量高的優勢外，在那還可體驗泰雅狩獵、部落生態巡禮、口簧琴DIY、泰雅原舞工坊表演等，透過FB粉絲團、官網及部落格，即可獲得相關的資訊，而且無須帶著厚重的錢包出遊，透過台灣PAY即可購買商品，讓您輕鬆與親朋好友編織共同的美好記憶。

中企處指出，這些新穎的玩法都是經濟部多年來的輔導成效，「深化中小企業數位參與計畫」歷年來輔導超過197個鄉鎮區的中小企業。透過數位輔導，協助全台各地小微型店家集結八家以上企業合作，運用多元行銷及不同數位工具創造商機，串聯彼此產品或服務體驗，並結合當地特色推廣觀光旅遊。除了嘉義、花蓮、台中外，民眾亦可到新北菁桐、桃園復興、宜蘭冬山、屏東枋寮、台東金峰、金門馬祖等地，體驗不同地方特色並發掘更多好吃、好玩又好遊的地方。