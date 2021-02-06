國際扶輪3461地區青少年領袖訓練營 翔園會館熱情登場

國際扶輪3461地區今(6)日在沙鹿區翔園會館，舉辦為期兩天的青少年領袖訓練營，吸引近220位來自台中市15至18歲的學生參加。青少年領袖訓練營每年的營隊都獲得學生熱情參與，充分顯示扶輪社辦理青少年領袖訓練活動，受到中部地區家長的高度肯定與認同。

為了配合中央疫情指揮中心的秋冬防疫措施，主辦單位採取必要防疫作為，包括接觸史暨身體狀況調查、實名制、配戴口罩、酒精消毒及量測體溫等，讓活動能夠在安全的情況下進行。

有別於一般營隊的開募活動，學生在報到後馬上開始第一個活動，這是為了讓參與學員在最短時間內建立團隊，全部關卡都是由扶青社團員自行設計。

為了這個活動，團員們動員了超過50人次，從規劃、組織及訓練前後花了半年時間，共設計九個關卡，讓學生組成小隊闖關，在規定時間內完成最多關卡，將會獲得越多積分。

下午的活動則是安排開訓典禮來鼓勵學員，另有兩場專題演講，由優秀的年輕講師披掛下陣。首先由知名FOX電視台體育主播侯以理，主講「跨越極限·人生没有不可能」，分享自己主播及完成超級鐵人三項的經驗，並對學生未來的進路提出她的個人建議。

第二位則是東海大學育成中心主任羅際鋐教授，主講「讓天賦自由發光」，帶領學員聆聽內心的聲音，找到自己的天賦並勇敢走向世界。

第二天早上的活動為「槍林彈雨」，在翔園會館進行，活動包括旱地龍舟、安全弓箭、原子爐、水彈及龍球等，訓練學生溝通協調、衝突管理及解決問題的能力，亦透過積分制度來增加遊戲張力。

國際扶輪3461地區總監劉禮修表示，青少年服務是扶輪社最主要的計畫之一，今年也特別把國際扶輪的年度主題帶入領袖營，希望為孩子們打開機會，培養具國際觀和社區關懷的青少年領袖。

劉禮修強調，在籌備過程中團隊一步一腳印，不斷努力，希望這次的訓練讓學生有所收獲，他也特別感謝所有參與人員的協助與幫忙。