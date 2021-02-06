快訊

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

醫護臨時接通知部桃全院要抽血 王必勝證實明起檢測！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準口罩下的美麗商機 能率集團跨足投資美妝保養產業

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
能率網通董事長胡湘麒(左)與MALENE集團創辦人孫敦慈(右)。 圖／諄宏企業提供
能率網通董事長胡湘麒(左)與MALENE集團創辦人孫敦慈(右)。 圖／諄宏企業提供

看好在疫情衝擊下「保養當道」的美妝新趨勢，能率網通（8071）宣布在2021年入主精品保養品牌MALENE媚齡，期待在雙方的攜手合作下，不僅讓MALENE媚齡立足於台灣的美妝保養市場，亦展望走出台灣，將MALENE媚齡推向國際。

能率網通此次投資諄宏企業（KKCK），也讓諄宏企業成為國內唯一擁有上市集團背景的微商公司。而能率網通隸屬於能率集團（Abico Group），目前能率集團旗下擁有七家上市公司，涉足產業從代理製造、投資創投及民生消費產業等。

能率集團憑藉著精準的投資及多年來跨足不同產業積累的管理經驗，現在尤其積極發展民生用品這一塊，不僅已有愛能視隱形眼鏡，亦看好美妝保養產業發展，現在則再投資諄宏企業旗下最新自有美妝保養品牌MALENE媚齡。

MALENE媚齡的品牌創辦人孫敦慈（Katie），則是諄宏企業的營運副總，目前也是韓國知名保養品牌及泰國彩妝總代理。因為過去長年擔任各大精品專櫃護膚保養品牌的教育訓練講師，並憑藉其中國醫藥大學藥學院畢業的所學專業，深知哪些有效成分及配方比例是對肌膚有顯著幫助的，進而發展出精品保養品牌MALENE媚齡。

孫敦慈表示，品牌成立契機源自於她的兩個女兒從小深受異位性皮膚炎困擾，自己也曾因工作關係，造成嚴重的肌膚疾病，她深知真正好的產品，不會傷害肌膚，這亦是創立MALENE媚齡的初衷。

此次在能率網通的投資下，MALENE媚齡攜手生物科技與精品保養成分研究上不同領域的配方權威，共同研發對抗肌膚敏感、乾燥、暗沉、衰老、皺紋的系列產品，以改善各種肌膚瑕疵問題，吸引許多代理商詢問並爭相加入。

目前MALENE媚齡共有「平衡淨緻水光」、「珍珠晶透綻白」、「青春溯時奇蹟」三大系列產品，皆訴求擁有獨家專利配方，產品成本是其它同業的5~10倍，但因省去通路抽成及廣告行銷成本，僅需同頂級精品專櫃品牌產品三分之一不到的價格，只因堅持讓經銷商賺的比公司更多。

MALENE 「珍珠晶透綻白」系列。 圖／諄宏企業提供
MALENE 「珍珠晶透綻白」系列。 圖／諄宏企業提供

網通 異位性皮膚炎

延伸閱讀

案908後遺症大溪老街遊客稀 黃適卓送口罩：已做好防疫

扯爆！2機車口罩遮牌進雪隧　「故意」上國道涉公危送法辦

防疫迎新年！創意討喜圖案紅色口罩當贈品 大受歡迎搶手

零售通路防疫商品 賣翻天

相關新聞

顏炳立：蛋白區應追30~40坪 這產品降價也不能買

戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀點指出，今年剛性需求仍強，預售市場會續熱，成屋市場也會有春天。剛性自用型買家只要口袋錢...

瞄準口罩下的美麗商機 能率集團跨足投資美妝保養產業

看好在疫情衝擊下「保養當道」的美妝新趨勢，能率網通（8071）宣布在2021年入主精品保養品牌MALENE媚齡，期待在雙...

輕鬆省下50%用水量 水利署分享年終大掃除節水小撇步

今、明二天是農曆春節假期前的最後一個周末，家家戶戶多會進行年終大掃除，但由於目前水情仍吃緊，經濟部水利署特別傳授大家一些...

信義鄉人和村苦茶班推「人和自然」品牌 宣誓友善耕作

南投林區管理處輔導南投縣信義鄉人和村苦茶班，正式推出「人和自然」品牌上市，同時由布農族長老與南投林管處長李政賢、苦茶班班...

春節大掃除迎牛年 選購智慧家電有撇步

農曆春節大掃除迎牛年，也是添購智慧家電的好時機，消費者選購可掌握聰明小撇步，例如變頻空調留意CSPF值、手持吸塵器觀察智...

企業生日快樂／友華三大事業群 海外進擊

友華生技執行長蔡孟霖表示，以西藥代理商起家的友華生技，成立至今已近40年，如今已蛻變為全方位、跨國性藥廠，目前有西藥、食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。