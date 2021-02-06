瞄準口罩下的美麗商機 能率集團跨足投資美妝保養產業

看好在疫情衝擊下「保養當道」的美妝新趨勢，能率網通（8071）宣布在2021年入主精品保養品牌MALENE媚齡，期待在雙方的攜手合作下，不僅讓MALENE媚齡立足於台灣的美妝保養市場，亦展望走出台灣，將MALENE媚齡推向國際。

能率網通此次投資諄宏企業（KKCK），也讓諄宏企業成為國內唯一擁有上市集團背景的微商公司。而能率網通隸屬於能率集團（Abico Group），目前能率集團旗下擁有七家上市公司，涉足產業從代理製造、投資創投及民生消費產業等。

能率集團憑藉著精準的投資及多年來跨足不同產業積累的管理經驗，現在尤其積極發展民生用品這一塊，不僅已有愛能視隱形眼鏡，亦看好美妝保養產業發展，現在則再投資諄宏企業旗下最新自有美妝保養品牌MALENE媚齡。

MALENE媚齡的品牌創辦人孫敦慈（Katie），則是諄宏企業的營運副總，目前也是韓國知名保養品牌及泰國彩妝總代理。因為過去長年擔任各大精品專櫃護膚保養品牌的教育訓練講師，並憑藉其中國醫藥大學藥學院畢業的所學專業，深知哪些有效成分及配方比例是對肌膚有顯著幫助的，進而發展出精品保養品牌MALENE媚齡。

孫敦慈表示，品牌成立契機源自於她的兩個女兒從小深受異位性皮膚炎困擾，自己也曾因工作關係，造成嚴重的肌膚疾病，她深知真正好的產品，不會傷害肌膚，這亦是創立MALENE媚齡的初衷。

此次在能率網通的投資下，MALENE媚齡攜手生物科技與精品保養成分研究上不同領域的配方權威，共同研發對抗肌膚敏感、乾燥、暗沉、衰老、皺紋的系列產品，以改善各種肌膚瑕疵問題，吸引許多代理商詢問並爭相加入。