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顏炳立：蛋白區應追30~40坪 這產品降價也不能買

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影

戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀點指出，今年剛性需求仍強，預售市場會續熱，成屋市場也會有春天。剛性自用型買家只要口袋錢足夠，就應該要買屋，蛋白區應該追逐的是30~40坪的產品，大面積的產品即便降價也不能買。

顏炳立表示，去年是房地產銷售旺盛的㇐年，今年更是一開春，就不斷有「驚嘆號」出來。戴德梁行今年1月以92.888億元標出南京東路上的中華開發大樓，每坪土地決標價達1,229萬元，就再寫下新高紀錄。

他說，2020年售地的地主大多賣得笑呵呵，2021年還會繼續開心地笑，因為大量資金持續追逐稀少有限的土地資產。只是，就土地市場⾧期而言，賣的人皆輸，買的人最贏。

住宅市場方面，顏炳立分析，資金多、台商回流，激發剛性自用購屋想法以及潛在需求，過去一年建案只要價格溫和上漲，不論大小基地多能完銷，但大面積成屋，價格倒掛仍然嚴重，然因持有成本低，屋主依舊開3、4年前高價，任性地等待買盤。

展望今年，預料預售市場仍會續熱，成屋也會有春天。主要是股市創新高獲利的資金，將尋求避風港，加上房價上漲，貨幣購買力逐漸下降，錢相對變薄，保值的資金也會更積極投入房市找貨。

雖然預售市場會續熱，但顏炳立認為，滿足自住的需求即可，若是投資，很難賺到錢。因為現在追逐力道只有在預售市場時，完工變成成屋後，隨著剛性自用買盤不斷慢慢買進減少之後，投資再介入，轉手再賣的獲利就不多了。

不論如何，顏炳立認為，2021年，剛性自用型買家不管輸贏，只要口袋錢足夠，就應該要買屋，蛋白區應該追逐的是30~40坪的產品，而大面積的產品即便降價也不能買。買入對的地段與產品，未來才可能會上漲10%。

顏炳立

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