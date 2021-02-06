信義鄉人和村苦茶班推「人和自然」品牌 宣誓友善耕作

南投林區管理處輔導南投縣信義鄉人和村苦茶班，正式推出「人和自然」品牌上市，同時由布農族長老與南投林管處長李政賢、苦茶班班員，共同宣誓轉作友善耕作。

李政賢表示，信義鄉在瀕臨絕種石虎模擬分佈範圍內，為探討石虎利用濁水溪流域遷徙的狀況，充實石虎監測調查資料，委託羽林生態公司於潭南、雙龍、地利及人和部落，架設紅外線相機進行生態監測。

其中，人和部落苦茶園附近監測發現野生動物資源豐富，更於去年底拍攝到石虎及黃喉貂照片，顯示該區域是國土生態保育綠色網絡中重要的生態廊道。

李政賢說，透過友善環境的經營管理策略，一方面可改善苦茶園內的植生環境，提供野生動物活動的生態廊道與棲息環境，另一方面可改變管理方式以提升苦茶籽產量，達到生活、生態、生產地景永續發展。

苦茶產銷班班長田克偉表示，透過管理處的里山人力培訓，在部落農民心中栽下保育意識，其中更以人和村苦茶產銷班的班員們更加感同身受，畢竟老祖先說過，人和自然和諧共存本來就是部落傳統精神，野生動物不只是滿足肚皮的溫飽，更是上天給於布農族人生命的延續。