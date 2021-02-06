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台塑、台化 將打破淡季魔咒

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
台塑四寶1月營收合計1,175億元，年增0.5%，整體表現出色。圖為台塑大樓外觀。（本報系資料庫）
台塑四寶1月營收合計1,175億元，年增0.5%，整體表現出色。圖為台塑大樓外觀。（本報系資料庫）

每年第1季碰上農曆過年、工作天數較少，是國內石化業的傳統淡季。但今年大陸政府為了防疫，鼓勵民眾在地過年，減少春運人流。工廠停工減少，推升備料需求，台塑台化昨（5）日雙雙上修第1季營收展望，比去年第4季逆勢成長，創下歷年少見的特殊情況，打敗「淡季魔咒」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
台塑上修第1季營收展望，從原本預期第1季營收低於去年第4季，上調為「相當或微幅成長」。台塑董事長林健男說明，第1季因農曆年因素，工作日期較短，是公司營收的傳統低點；加上3月起台塑配合中油18吋乙烯管線進行檢修，台塑高雄有三個廠定檢，麥寮有六個廠安排歲修，合計第1季就有九個廠要歲修，開工率降低，原本預期第1季營收會下滑。

但因今年1月中旬，馬來西亞及南非的同業，AE（丙烯酸酯）產線異常停車，市場供應偏緊，AE價格上揚；從去年下半年一路旺的PVC銷往亞洲數量減少，市場行情持續上漲。大陸官方政策鼓勵人員就地過年，減少返鄉，下游客戶提早開工，備料情況較原先預期佳。綜合上述原因，台塑樂觀預估第1季營收有機會打平，甚至逆勢成長。

台化昨天也上修第1季營收展望，預估全季營收會優於去年第4季。台化副董洪福源說，推動在地過年政策使得工廠留崗的工人大幅增加。台化寧波廠就有將近1,000名陸籍同事，去年返鄉比率為49.2%，今年只有12.8%。加上下游許多終端產品市場需求暢旺，有訂單又有工人，今年春節後開工日提早，包括節前補庫存、節後備料的需求雙雙增加， 產品售價也同步走揚，意外為台化1、2月淡季帶來一波行情。

國際油價方面，今年初OPEC+減產協商，沙烏地阿拉伯自願額外減產每日100萬桶。外界解讀龍頭展現撐盤決心，有利油價獲得支撐，推升油價穩步墊高。

營收 台塑 台化

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