企業生日快樂／友華蔡家父子 先懂事再做事

友華生技創辦人、董事長蔡正弘是中文系畢業；現任總經理蔡孟霖則是會計師出身，父子兩人都不是藥學系科班畢業，友華的企業發展，與其他藥學背景的製藥業負責人相比截然不同，但也因思維模式不同，反而有更多創新的格局。

蔡正弘是東吳中文系畢業，因緣際會到外商藥廠當業務，1968年美商普強（Up-john）藥廠在台開疆闢土，蔡正弘是這家藥廠第一名員工。當時帶領蔡正弘的德國籍董事長史帝夫，更在多年後受邀加入友華擔任總經理，協助友華衝刺國際市場。

在蔡正弘的充分授權之下，史帝夫帶領著友華走國際公司規格，早期員工以英文為唯一辦公室語言，公司也很早就朝東南亞市場發展，積極爭取歐美藥廠在亞洲的代理權。友華因為能快速掌握國際資訊，在最短時間內找到適於自己的利基型產品，更因為公司國際化程度高，也讓更多國外廠商願意與友華合作。

2006年，蔡正弘把在會計師事務所上班的二兒子蔡孟霖叫回友華上班。蔡孟霖原本是加州大學河濱分校企管系畢業，後來在美國考上會計師，在加入友華之前，他曾在美國上市藥廠做過財務，也曾在美國的五金公司做過銷售業務，之後回到台灣在一家會計師事務所上班。

蔡正弘認為，經營企業的人要「懂事」，就要先從業務做起，才能通曉進退、知分寸；蔡孟霖說：「我本來就不是唸科學，沒有科學的專長，就應該從業務開始做起。」於是蔡孟霖在父親的一聲令下，先在台灣做了兩年業務，接著被派到香港負責管理當地市場，並在2007年成立大陸子公司。

2008年2月，蔡正弘成立友霖公司，將藥物研發團隊移轉至友霖，同時由蔡孟霖接掌友霖總經理。