春節前電商動能大增 PChome 24h採購年貨暴增3成

「很多人都想嫁給台積電工程師，但這些人都是排班制，面臨結婚生子，必須要有良好健康。我們希望可以幫他們在婚前6個月，透過我們Xports的訓練，提升體能，將來小孩也可以頭好壯壯。6個月收30萬，從運動指導到餐飲⋯⋯。」

2021-02-05 09:10