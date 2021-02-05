春節前電商動能大增 PChome 24h採購年貨暴增3成
過年前買氣強強滾。農曆新年將至，今年海外旅遊受限，催生就地過年的度節趨勢，多數消費者線上網購年貨用品，取代至實體賣場選購，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物統計，1月採買年貨及年菜訂單量年增成長近3倍，1月分55歲以上客群較去年同期提升逾2倍，宅經濟爆發，熟齡客群採購比率持續激增。
迎接春節7天連續假期，PChome 24h購物今年持續推出「春節24h不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，除夕到初五春節期間照常出貨，包括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具等皆提供一站式購足服務，更祭出年輕電商策略，於PChome 24h購物APP強打多個年節限定主題活動，以互動式體驗積極搶攻年輕族群心占率。
春節進入倒數階段，多項年貨大街相關實體活動取消，促使今年春節採購型態以線上為主要通路，PChome 24h購物統計站上年貨、年菜、伴手禮等買氣提前湧現，休閒零食類1月銷量較去年同期已成長近30%，主因許多消費者過年連假宅在家時間長，提前備貨年貨零食，特別是多件組合商品買氣夯。
進一步觀察年前站上搜尋趨勢，休閒娛樂類商品熱搜表現也相當突出，關鍵字如Switch、健身環、樂高、麻將等搜尋量大幅飆升，消費者無法出國，且逢學生放寒假，藉電玩、玩具、桌遊類宅在家打發時間，因此推升買氣，更帶動站上玩具桌遊類近一周（1月27日到2月2日）整體銷量對比平日突破30%。
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