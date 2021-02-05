快訊

現場重現／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

連勝武被拍到與骨感妹幽會 大嫂蔡依珊說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠雄要求國賠18餘億元 北市都發局：於法無據

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
大巨蛋。 聯合報系資料照
大巨蛋。 聯合報系資料照

台北大巨蛋遭北市府勒令停工，遠雄巨蛋事業公司主張北市都發局行政不作為，與拖延核定安全維護措施計畫，向台灣台北地方法院提起國家賠償訴訟，並請求賠償18餘億元，今日台北地方法院開庭審理，對此都發局表示，遠雄於法無據。

都發局指出，大巨蛋工程停工肇因遠雄公司（5522）有79處主要構造未按核准圖說施作，都發局依據建築法第58條第1項第6款規定，於2015年5月20日依法勒令停工處分，經監察院調查及遠雄公司不服行政處分向台北高等行政法院提起行政訴訟，調查及判決停工處分核屬適法有據；「所謂大巨蛋工程停建四年衍生相關費用，係因遠雄公司未按圖施工，自應負完全責任」。

有關遠雄巨蛋事業公司主張都發局行政不作為，與拖延核定安全維護措施計畫，向台北地方法院提起國家賠償18餘億元的賠償訴訟，都發局認為，請求事項已罹於國家賠償法第8條規定之請求權時效，且停工處分並未禁止建築法第63條所指為維護安全、防範危險之施工行為，故大巨蛋工程於停工期間，承造人仍應依建築法第63條規定採取適當安全防災措施規定之義務，負責維護工地及建築物結構安全。

另再依最高行政法院2016年度裁字第1008號裁定意旨，承造人應提出適當維護施工場所之工程計畫予都發局，並與專業技術人員共同協商確認施工工項是否為「維護安全、防範危險發生」目的所必須及得施作之方式及範圍等事項，有關遠雄營造公司提出相關防災維護工項，都發局已分別邀集專業公會召開會議共同討論後，即分次同意施作相關防災維護工項，並無故意拖延備查維護計畫之情形，故針對遠雄巨蛋事業公司提出請求賠償事項，都發局並無賠償責任。

都發局強調，市府堅守公共安全立場從來沒變，後續將持續為市民安全把關，依法要求遠雄巨蛋公司遵守規定，以保障大巨蛋使用安全。

遠雄 大巨蛋 監察院

延伸閱讀

日盛金陸資疑雲 金管會：若違規將限期出清持股

高市檢舉非法山豬吊 最高可獲3.7萬獎金！

邊境牧羊犬長期被關戶外鐵籠受凍 親友要求過戶帶回

販賣動物用藥需有許可 網路也不得販賣藥品

相關新聞

遠雄要求國賠18餘億元 北市都發局：於法無據

台北大巨蛋遭北市府勒令停工，遠雄巨蛋事業公司主張北市都發局行政不作為，與拖延核定安全維護措施計畫，向台灣台北地方法院提起...

航空公司擬延長機組人員執勤時間 機師工會4點聲明反對

新冠肺炎持續在全球延燒，為免除機組員執勤後要居家檢疫，航空公司擬採取新執勤措施，長程航班（越洋航線）帶兩組人上機，機組員...

南台灣開出第一槍 今年這些都更大案出籠

南台灣規模最大台南平實營區第一期都更案昨(4)日簽約，總銷上看180億，開出今年都更大案第一槍。市調統計六都今年都更推案...

該喜還憂？全台開工13.4萬宅創新高 台中最狂

根據內政部最新資料，去年全台住宅開工量約13.4萬宅，年增幅15%，連四年增加，並創統計以來12年新高，六都以台南住宅開...

賣魚8年還在虧損 崇越董座再攻運動品牌想什麼

「很多人都想嫁給台積電工程師，但這些人都是排班制，面臨結婚生子，必須要有良好健康。我們希望可以幫他們在婚前6個月，透過我們Xports的訓練，提升體能，將來小孩也可以頭好壯壯。6個月收30萬，從運動指導到餐飲⋯⋯。」

3年稱霸台灣外送市場 專訪熊貓總經理：經營foodpanda跟跑馬拉松一樣

身形高瘦，長髮及腰、綁著辮子頭，眼前剛滿40歲的foodpanda台灣董事總經理方俊強，外型顛覆對傳統經理人的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。