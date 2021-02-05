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歷年罕見！台塑、台化上修Q1營收展望 逆勢成長

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

第1季碰上農曆過年工作天數較少，向來是國內石化業的傳統淡季，不過大陸政府為了防疫，今年鼓勵民眾在地過年以減少春運人流，工廠停工減少，推升備料需求，台塑（1301）、台化（1326）今（5）日雙雙上修第1季營收展望，預估將比去年第4季逆勢成長，創下歷年罕見的特殊情況，成功打敗「淡季魔咒」。

台塑四寶今天以書面方式進行元月業績報告，台塑上修第1季營收展望，從原本預期第1季營收低於去年第4季，上調為「相當或微幅成長」。

台塑董事長林健男說明，第1季因為有農曆年長假，工作天數較少，本來就像地心引力，是公司營收的傳統低點。加上3月開始，台塑配合中油18吋乙烯管線進行檢修，第1季台塑高雄有3個廠定檢；麥寮也有6個廠安排歲修，合計第1季就有9個廠要歲修，開工率降低，原本公司預期第1季營收會下滑。

不過元月中旬，馬來西亞及南非的同業，AE（丙烯酸酯）產線異常停車，使市場供應偏緊，AE價格上揚；而從去年下半年就一路旺的PVC，因遠洋貨銷往亞洲數量減少，市場行情也持續上漲。加上大陸今年因為防疫考量，鼓勵人員就地過年，減少返鄉，下游客戶將提早開工，備料情況較原先預期佳。綜合上述原因，台塑樂觀預估第1季營收有機會打平，甚至逆勢成長。

台化今天也同樣上修第1季營收展望，預估全季營收會優於去年第4季。台化副董洪福源說，為了避免疫情蔓延，大陸今年春節推動在地過節，希望減少春運人流，這使得工廠留崗的工人大幅增加。以台化寧波廠為例，有將近1,000名陸籍同事，去年返鄉比率為49.2%，今年只有12.8%。

加上最近下游許多終端產品市場需求暢旺，有訂單又有工人，今年春節大陸工廠停工減少、開工日提早，包括節前補庫存、節後備料的需求雙雙增加， 產品售價也同步走揚，形成良性循環，意外為台化1、2月淡季營運帶來一波行情。

另外在國際油價方面，今年初OPEC+協商減產，龍頭沙烏地阿拉伯挺身而出，宣布自願額外減產每日100萬桶。外界解讀龍頭沙烏地展現撐盤決心，有利油價獲得支撐，推升國際油價穩步墊高。以布蘭特原油為例，本周最新報價來到每桶58.84美元，已經超越去年同期，等於回到疫情蔓延前的高點，負責煉油的台塑化（6505）將直接受惠。

台塑化 營收 台化

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