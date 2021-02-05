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億元好「窄」！大安森林公園特色名宅淪法拍

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
大安森林公園 記者游智文／攝影
大安森林公園 記者游智文／攝影

法院公告，北市大安森林公園第一排知名高價中小坪數豪宅「水樹之間」，頂樓戶淪法拍，一拍底價約1.37億，每坪約228萬元，預計3月10日拍賣。

水樹之間位於信義路三段，正對大安森林公園，基地僅47坪，但興建地上14層，採用藍玻璃立面，外觀極為特殊。由於每戶僅40多坪，但挾地段優勢，屋主轉售動輒開價上億元，有人形容是億元好「窄」。

根據實價資料，水樹之間預售行情相當不錯，其中，頂樓戶，也就是這次淪入法拍的戶別，2013年揭露以1.1888億成交，拆算車位每坪單價達196萬元。

根據謄本資料，該戶總坪數共68.42坪，其中包含主建物27.35坪、附屬建物4.51坪，公設26.79坪，以及車位9.77坪，若扣除車位、公設坪數，室內實際面積僅約32坪。

根據法院公告，該戶為劉姓女屋主所有，早在2013年預售時就已買下，且已過戶到名下，但不知為何，仍欠建商約2100萬元價金，因此建商聲請拍賣。法院筆錄載明，屋主買入後，一直沒進住，日前才請人裝潢，目前仍在裝潢中。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，水樹之間實價資料目前行情最高為每坪196萬，該法拍戶一拍底價近230萬元，預料拍出機率不大。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，水樹之間推案時頗受矚目，主要是極佳地段，極小基地、名師名作。雖然從建築、景觀條件來看絕對是萬中選一，但在效用、價格定位容易出現市場性風險，往往叫好好不叫座。

他表示，以一億元買一戶帶機械車位的會所型產品，又沒有高級物管服務加持，顯非一般市場對自用、收益、增值的要求，只能以藝術品的角度評估。

大安森林公園 建商

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