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群聯挺醫護 捐贈超紫光滅菌機器人予兩醫院

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

在本土案例持續上升的情況下，群聯電子（8299）挺醫護，分別捐贈專業醫療級高階超紫光滅菌機器人予桃園壢新醫院（聯新國際醫院）以及新竹馬偕醫院，希望為防疫盡一份心力。

近期新冠肺炎疫情升溫，不僅醫護人員與醫療機構均持續提升防疫等級，各種公共場合與大眾運輸系統也紛紛加強公告宣導防疫措施，包含乘車須全程配戴口罩、雙鐵與客運上禁止飲食、與加強消毒等。

桃園市長鄭文燦於2月4日的捐贈儀式時指出，認識群聯潘董事長多年，樸實專業，近幾年群聯成長有目共睹。因此這次特地邀請群聯董事長潘健成幫忙，捐贈要價百萬元的滅菌機器人，不僅代表著政府、醫院、與民間企業同心團結，共同推動防疫工作，也期望能強化醫護人員的防護品質。

新竹馬偕醫院院長翁順隆於2月5日的捐贈儀式時表示，群聯董事長潘健成長期關注員工的身心健康，而且與新竹馬偕長期合作互動。此次群聯捐贈百萬元的醫療級滅菌設備，將實質的提升新竹馬偕院內的防護等級，讓新竹與苗栗地區的民眾與群聯員工均能獲得更高的醫療防疫服務水平。

群聯董事長潘健成指出，自2020年新冠肺炎擴散以來，群聯對此傳染病所衍生的相關議題便相當關注，尤其對於我們的醫護人員與醫療機構所面臨的壓力更是期望能盡一份改善的心力。此次贈與的專業醫療級高階超紫光滅菌機器人，不僅可以抑制病菌的再生功能，更將進一步保護病患與醫護人員遠離感染的威脅，有效強化醫療照護，提升醫療品質。

群聯 醫護人員

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