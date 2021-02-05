淡季不淡 台塑四寶元月營收年增5.3%

新冠肺炎疫情利空鈍化，全球經濟強勁復甦，動能從去年底延續到今年初，「台塑四寶」今（5）日公布元月營收，除了台塑化（6505）因為元月杜拜原油均價仍低於去年同期，營收呈現衰退，其他三寶都展現強勁動能，尤其台塑（1301）、南亞（1303）元月營收年增率都超過三成，展現「淡季不淡」的氣勢。

合計「台塑四寶」元月營收1,175億元，年增5.3%，也比去年12月增加2.3%，整體表現出色。

法人分析，今年農曆年較晚，落在2月中，相較於去年元月底就過年，今年元月的工作天數增加。其次，雖然新冠疫情仍未退散，不過大家逐漸習慣疫情下的新常態，推升全球經濟強勁復甦，反彈動能從去年底延續到今年初，石化業與總體經濟高度連動，台塑四寶今天交出的元月營收成績單表現不俗。

其中台塑元月營收192.15億元，比去年12月略減2.5%，主要因為受到海運貨櫃吃緊，部分訂單延後出貨；春節長假將屆，市場買氣轉淡；以及台塑麥寮HDPE廠2月中到3月中將安排定檢，為儲備庫存，元月減量接單。如果比起去年，台塑元月營收年增率高達38.7%，動能在四寶中居冠。

南亞元月營收293.46億元，較去年同期大幅成長31.5%，也比去年12月再增加3.6%，創下近兩年五個月以來的營收新高。南亞董事長吳嘉昭表示，受惠銅箔基板等電子材料產品銷售持續暢旺，加上聚酯、化工產品營收也都小幅上揚，南亞已經連續八個月營收走揚。

台化（1326）今天公布元月營收267.49億元，較去年同期成長18.1%，同樣比去年12月再增加1.9%，創下近一年半新高。台化副董洪福源表示，受惠大陸內需復甦及歐美訂單回流，帶動市場需求增加，台化包括丙酮、ABS、PS、PP、PC等產品行情都呈現上漲。

至於台塑化元月營收422.37億元，月增4.1%，但年減27.3%，主要原因在於國際油價逐漸墊高，不過元月均價仍低於去年同期，以台塑化對應的指標杜拜原油為例，元月平均售價每桶仍比去年同期減少9.2美元，造成營收年增率仍呈現較大的衰退幅度。