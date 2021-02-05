南台灣開出第一槍 今年這些都更大案出籠

南台灣規模最大台南平實營區第一期都更案昨(4)日簽約，總銷上看180億，開出今年都更大案第一槍。市調統計六都今年都更推案，台北挑戰2,000億、台中50億、高雄100億，總銷金額可觀，產品包括豪宅、飯店宅及造鎮社區，相較以往更多元。

業者表示，精華區素地稀缺，加上政府推動都更危老政策，開發都更整合成建商取地目標。

盤點近期指標案，南台灣以台南第一個權利變換公辦都更案的台南平實營區都更案最受關注，基地面積8,683坪，由國城建設、府都建設聯手，初步規劃約1,380戶，預計2023年動工、2027年完工，為南台灣規模最大。

國城建設董事長特助洪士庭表示，個案一般住宅有1,200戶，未來銷售30-90坪、1-3房產品，目前評估總銷上看180億元、每坪可達3字頭，另台南市府可無償分回180戶作社會住宅，只租不賣。

雙北近兩年都更危老爆量，百億大案也紛紛出籠，包括總銷估逾400億的正義國宅「Diamond Towers」，傳出春節後潛銷，總銷上看500億元的新北市茂德三重案積極進行中，以及大陸建設與馥敦飯店合作開發的飯店宅「鐫萃」也將於第二季登場。

至於中台灣，建商自去年興起危老風潮，主要集中在屋齡較高的舊市區，指標案如中區東海戲院改建的「鼎泰中城」，以及前身為位於北區順天醫院的「元城樂more」等。