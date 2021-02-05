空運大爆艙 運價變相調漲
航空貨運年前大滿艙，將「分艙」計價。農曆年前，貨物要上飛機，價格也跟旅客過年搶客運座位一樣，依需求緩急不同，分特急單、急單及普通單，來分別計價；換言之，要在年前趕出貨的企業，就要加價，業界認為，這波「變相漲價」是需求所推升，預期運價年後還會續漲。
航空貨運亞洲線中，已有許多線路「有錢也沒有艙位」，台灣到新加坡的航線過年前呈一位難求；台灣飛上海漲幅近一倍，台灣-北美線每公斤增加10到20元。
中菲行總經理邱鈞榮就證實，年前航運市場需求強勁，部分貨件須轉機送達，困難度高；整體來看，航空貨運市場運價透明度會比海運來的高。邱鈞榮指出，疫情不減運價就不會降。業界說，疫情一旦減緩，客運報復性大復甦，航空業將迎史上難得一遇的大潮。
就貨運而言，邱鈞榮表示，今年中國農曆年很特別，疫情下網購等宅經濟消費力道持續攀升，今年大陸官方籲就地過年，不少工廠休假縮短、出貨暢旺，急單大舉出籠，推升航空貨運價格異常走揚。
從空運來看，東南亞地區以台灣到新加坡價格飆升幅度最大、將近一倍，特急單已滿到下周，特急貨的報價每公斤口210元。台北-印尼年前都是滿艙都狀態，每公斤由100元漲到120元，漲逾一倍。台北-檳城、台北-馬尼拉的特急單也是滿到下周，這兩個地方只收特急單，每公斤120到130元。
貨攬業者說，港澳、大陸線還是這波空運需求最熱門的航線，其中，台灣飛香港線過年前已爆單，物流業者都不太敢收單，平均價格漲到每公斤均價33元，台北飛上海線過年前全滿，每公斤由25元飆到均價45元，也是過年前無法接單，必須要用轉機的方式轉運。
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