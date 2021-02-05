疫後…航空貨運還有一波大商機

疫情對全球航空業看似超大危機，其實是商機。疫情乍起不久，航空貨運即搶翻天，搶了一整年，現在距離過年不到一周，空運艙位還在搶，易言之，疫情對航空業帶來的危機中隱藏商機，更別說疫後還有一波更大商機等著。

航空專家表示，貨運需求成航空業者救命丹，全球航空業者都在比氣長，台灣航空業表現可圈可點，華航、長榮航都平心靜氣等待大潮，而今全球迎來第一波新冠疫苗，潮水正蓄勢待發中。

當前，空運市場有兩大商機，第一、龐大的疫苗載運訂單及其出現的艙位排擠效應，前者是實質的訂單挹注，後者則會造成運價續漲，兩者均對航空業者有大利多；其次，歐洲、北美多個海運港口塞港，不少急單轉往空運，使得原本已經吃緊的空運貨運市場更是一艙難求，業內均認為，航空貨運的市場需求能見度比海運更高，運價易漲難跌。

至於空運市場展望，指標貨攬業者中菲行總經理邱鈞榮分析，今年航空貨運市場需求將會比預期強勁，因為半導體、5G、電動車、防疫物資等對航空貨運的需求居高不下，光電子業的急單就載不完了。

此外，近期全球車用晶片短缺，美國、德國、日本政府紛紛向台灣求援，現在全球的共識是，全球的半導體市場都在依賴台灣，而半導體出貨均以空運為主，市場需求愈暢旺，空運價格就會愈高。